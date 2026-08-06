Двое из пяти самовыдвиженцев сдали подписи в избиркомы Челябинской области

Два кандидата, выдвинувшиеся в Челябинской области на выборы в Государственную думу по одномандатным округам в качестве самовыдвиженцев, смогли сдать подписи жителей в свою поддержку в избирательные комиссии округов.

Сдать подписные листы в избиркомы до крайнего срока (18:00 5 августа) смогли экс-депутат Городской думы Челябинска Владимир Корнев (Металлургический избирательный округ № 189) и действующий депутат Госдумы Станислав Наумов (Магнитогорский избирательный округ № 191).

Напомним, что всего в Челябинской области попытались выдвинуться кандидатами на выборах в Госдуму самостоятельно, без поддержки политических партий, пять человек. Кроме господ Корнева и Наумова это пенсионеры Татьяна Бухтиярова и Зуфар Шарипов, а также сотрудник регионального филиала РАНХиГС Елена Гузова.

Согласно федеральному законодательству, для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить в окружную избирательную комиссию Магнитогорска не менее 3% подписей от общего числа избирателей в своем округе. В среднем по России это около 14–15 тыс. сторонников.

В ходе сбора подписей на одного из сборщиков, действовавших от имени Станислава Наумова в Кизильском районе, было совершено нападение с применением холодного оружия. Наумов в своих соцсетях утверждал, что у сборщика были похищены подписные листы с более чем 1400 собранными подписями. Как сообщили в региональном ГУ МВД, поступление пострадавшего с колото-резаной раной было зафиксировано врачами ГБ № 3 Магнитогорска. По факту происшествия начата проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, у пострадавшего были взяты первичные показания.

У избирательных комиссий округов есть 10 дней на проверку подписей и вынесение решения о регистрации сдавших подписи в качестве кандидатов или отказе в таковой, если число забракованных комиссией подписей окажется выше 5% от выборки.

Дмитрий Моргулес