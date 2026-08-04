Бланки, деньги, два ножа

Действующий депутат Госдумы Станислав Наумов, претендующий на мандат в качестве самовыдвиженца по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу №191, заявил о вооруженном нападении на своего сборщика подписей. В результате, по словам депутата, было утрачено 1,4 тыс. подписей избирателей. Господин Наумов также объявил, что готов выплатить миллион рублей за информацию о похищенных подписных листах. Политологи на фоне ситуации отмечают, что в истории Южного Урала еще не зафиксировано случаев, когда самовыдвиженцу удавалось успешно преодолеть подписной барьер и получить депутатский мандат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Наумов

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Станислав Наумов

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

О чрезвычайном происшествии в Кизильском районе Станислав Наумов сообщил в соцсетях. По словам политика, вечером в воскресенье на его представителя было совершено нападение.

«1400 подписей жителей Кизильского района были похищены. Сборщик подвергся разбойному нападению. Лично для меня организатор покушения и похищения очевиден, вскоре я обязательно дам соответствующие показания»,— заявил господин Наумов.

Политик также добавил, что без утраченных листов штаб объективно не сможет завтра, как планировалось, сдать уже собранные и сброшюрованные 15 тыс. подписей.

Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили „Ъ-Южный Урал“, что ведомство начало проверку по факту обращения гражданина о госпитализации в городскую больницу №3 Магнитогорска. Сборщик поступил в больницу с колото-резаным ранением. Источник в полиции уточнил, что с пострадавшего уже взяты первичные показания.

«В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося»,— отметили в региональном главке.

В своем официальном канале Станислав Наумов объявил денежную награду за содействие в поиске документов: «Я объявляю награду в один миллион рублей за информацию о местонахождении украденных 1400 подписей. Кроме того, мы пытаемся за оставшиеся сутки дособрать недостающие подписи».

Согласно федеральному законодательству, для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить в окружную избирательную комиссию Магнитогорска не менее 3% подписей от общего числа избирателей в своем округе. В среднем по России это около 14–15 тыс. сторонников. Срок подачи документов истекает 5 августа.

Политологи указывают, что электоральный путь Станислава Наумова в текущем цикле сопровождается чередой драматических событий. Челябинский политолог Александр Мельников характеризует кампанию депутата как самостоятельный сериал.

«Этот криминальный сюжет символично подчеркнул, насколько трудновыполнимой задачей является прохождение подписного барьера для самовыдвиженцев. Заметно, что весь период сбора подписей Наумов значительное внимание уделял пиар-сопровождению этого процесса, настойчиво продвигая мысль, что допуск самовыдвиженца до участия в выборах политически целесообразен»,— отмечает господин Мельников.

Эксперт напоминает, что текущему этапу предшествовала серия кадровых и электоральных маневров политика. Станислав Наумов покинул фракцию ЛДПР в пользу «Единой России», однако не получил ожидаемой поддержки для выдвижения от партии власти по Златоустовскому округу, а позже проиграл праймериз ЕР по общепартийному региональному списку.

«Такая последовательность событий оставляет серьезные вопросы насчет продуманности всей кампании Наумова. А значит, есть подозрения, что и попытка сбора в нужном количестве качественных подписей окажется неудачной»,— резюмирует Александр Мельников.

По мнению политолога, Магнитогорский избиркомом вряд ли возьмет во внимание ситуацию с нападением, если подписи будут забракованы по формальным признакам.

Помимо Станислава Наумова, штурмовать Государственную думу в Челябинской области в качестве самовыдвиженцев планируют еще четыре человека. В списке претендентов значатся пенсионерка Татьяна Бухтиярова, экс-депутат городской думы Челябинска Владимир Корнев, пенсионер Зуфар Шарипов и сотрудник регионального филиала РАНХиГС Елена Гузова.

Аналитики подчеркивают, что статус самовыдвиженца в регионе исторически считается проигрышным. «[Наумов] теперь пробует дойти до выборов самовыдвиженцем, чего до сих пор в регионе не удавалось никому»,— констатирует политолог Александр Мельников.

Тем не менее, текущий сезон отметился и другими инцидентами с участием кандидатов. В июне 2026 года один из кандидатов-самовыдвиженцев Владимир Корнев сообщил об избиении на остановке общественного транспорта «ДК Строитель» в Челябинске, опубликовав видео из кареты скорой помощи с демонстрацией побоев. В полиции тогда подтвердили факт опроса пострадавшего.

Другой претендент на мандат в Госдуме, кандидат от «Единой России» по Металлургическому округу №189 Алексей Денисенко, в июне сообщил в соцсетях о нападении на него стаи бездомных собак, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На фоне этого господин Денисенко раскритиковал закон, обязующий муниципальные власти тратить деньги на отлов и стерилизацию бездомных собак. Кандидат в думу заявил, что на каждую особь уходит столько, сколько в среднем получает пенсионер, но стаи продолжают бегать по улицам.

Сам Станислав Наумов уже обозначил возможную смену вектора в случае неудачи с регистрацией в Госдуму. В своих публичных заявлениях политик допустил возможность участия в конкурсе на должность главы Магнитогорска. «Политик уже намекнул, что у него есть план и на случай провала госдумовского проекта»,— отмечает Александр Мельников.

Тем не менее, основная интрига сохраняется вокруг крайнего срока сдачи подписей в окружной избирком — до 18:00 5 августа. Если за оставшееся время штабу не удастся восстановить утраченный объем документов через экстренный сбор или благодаря миллионной награде, кампания одного из самых медийно активных претендентов на мандат в Магнитогорском округе может завершиться на стадии технической проверки подписей. В этом случае правоохранительным органам предстоит выяснить, было ли нападение в Кизильском районе реальной угрозой избирательному праву или элементом сложной политической драматургии.

В избирательной комиссии Челябинской области ситуацию с нападением и похищением подписей комментировать отказались.

Евгений Рыженьков