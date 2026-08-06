Российский корвет совершил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Корвет «Гремящий» на учениях с силами Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу ракетой «Калибр» из Авачинского залива по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Крылатая ракета успешно поразила мишень, преодолев расстояние около 1,3 тыс. км. Пуск проводился из акватории у юго-восточного побережья Камчатки в условиях сложной обстановки с помехами. Безопасность и закрытие района стрельб для судоходства и полетов авиации обеспечивали корабли и суда ТОФ.

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока стартовали 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей. В учениях задействовано более 13 тыс. военнослужащих, около 60 кораблей и подлодок, а также около 30 летательных аппаратов и беспилотников.