Туман помешал эвакуировать пилотов пропавшего в Иркутской области самолета

Вылет вертолета для эвакуации летчиков самолета Cessna в Иркутской области отложен из-за тумана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Вчера, 5 августа, глава региона Игорь Кобзев сообщил, что летчики пропавшего самолета Cessna 182 вышли на связь. «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал в соцсетях губернатор. Авиаторы находятся в 90 километрах от Бодайбо.

Самолет Cessna 182, который вел патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, пропал 3 августа. На его борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Вечером того же дня борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда вылетел на патрулирование. Согласно данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи рассматривают три версии авиаинцидента: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.

Илья Николаев