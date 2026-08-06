Вертолет для эвакуации пропавших в Приангарье пилотов не вылетел из-за тумана
Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложили из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Накануне пилоты, пропавшие 3 августа, вышли на связь.
«В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел»,— сообщили оперативные службы.
Cessna 182 пропал во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. На борту находились два человека. Самолет вылетел из поселка Мама, но позднее не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. 5 августа пилоты вышли на связь. По их данным, они забрались на сопку и передали координаты по самостоятельно собранной радиостанции.
Экипаж лесопожарного самолета Cessna 182, пропавшего в Иркутской области 3 августа 2026 года, вышел на связь 5 августа 2026 года. Пилот и летчик-наблюдатель живы и находятся на сопке, откуда передали свои координаты спасателям. До этого поиски самолета, вылетевшего из поселка Мама для патрулирования пожарной обстановки, осложнял туман, из-за которого, согласно последним данным, отложен вылет вертолета для эвакуации.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следователи рассматривают три версии произошедшего: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута. Самолет принадлежит ленинградской компании «Гоставиа», которая выполняет работы по контракту с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов.
В июне 2026 года спасатели Приморского края приостанавливали поиски вертолета Robinson R44, который также выполнял лесоавиационные работы, из-за темноты и низкой облачности. В феврале 2026 года в Амурской области пропал вертолет лесозаготовительных служб, на борту которого находились три человека.