Вертолет для эвакуации пропавших в Приангарье пилотов не вылетел из-за тумана

Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182 в Иркутской области отложили из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Накануне пилоты, пропавшие 3 августа, вышли на связь.

«В месте, где находятся пилоты, туман. Вертолет не вылетел»,— сообщили оперативные службы.

Cessna 182 пропал во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. На борту находились два человека. Самолет вылетел из поселка Мама, но позднее не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. 5 августа пилоты вышли на связь. По их данным, они забрались на сопку и передали координаты по самостоятельно собранной радиостанции.