Roblox потерял $70 млрд своей стоимости из-за отсутствия вирусных игр

Компания Roblox Corporation в квартальном отчете признала, что с июля 2025 года по июль 2026-го потеряла $70 млрд рыночной капитализации. Стоимость акций компании за этот же период снизилась на 71,6%. Руководство платформы связывает это «с отсутствием вирусных игр», сообщает Dexerto.

Финансовый директор компании Навин К. Чопра объяснил результаты «смещением вовлеченности пользователей от высокодоходных вирусных игр 2025 года к сочетанию новых и популярных игр с более низкой почасовой монетизацией».

Согласно данным Roblox, число ежедневно активных пользователей во втором квартале этого года упало до 123 млн по сравнению с пиковым значением в 152 млн в третьем квартале 2025 года. Компания также сообщила, что показатель «бронирования» — ключевой индикатор расходов игроков — вырос всего на 8% в годовом исчислении, хотя ранее демонстрировал гораздо более активный рост.

При этом Roblox отказывается предоставить прогноз финансовых результатов по итогам 2026 года. Отраслевые аналитики компании Morningstar назвали результаты Roblox «ужасными», подчеркнув, что почти все основные показатели вовлеченности и расходов изменились в худшую сторону. Они также предупредили о непредсказуемости ставки компании на вирусные игры для стимулирования активности игроков.

Влад Никифоров