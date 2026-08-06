В США выставили на продажу дом детства Нила Армстронга

В США выставили на продажу дом, где прошло детство Нила Армстронга, первого человека на Луне. Стоимость объекта составляет $430 тыс., сообщает Associated Press.

Двухэтажный дом 1908 года постройки расположен на Уэст-Бентон-стрит в городе Уапаконета в штате Огайо. Здесь семья Армстронг поселилась в 1944 году. В возрасте 16 лет, во время проживания в этом доме, будущий космонавт Нил Армстронг совершил первый самостоятельный полет и получил лицензию пилота.

Владелица недвижимости, 82-летняя бывшая учительница истории Карен Майкеселл, продает жилье впервые почти за 40 лет — она владела им с 1988 года. За это время госпожа Майкеселл старалась сохранить первоначальный вид комнат и принимала у себя девять астронавтов, включая коллегу Армстронга по миссии «Аполлон-11» Базза Олдрина. Госпожа Майкеселл выразила надежду, что новый собственник передаст объект местному музею авиации или продолжит бережно сохранять историческое наследие.