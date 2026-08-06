Два взрыва прозвучали вблизи танкера в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с судами в Ормузском проливе происходят на фоне продолжающихся переговоров между Ираном и Оманом о соглашении, которое, по мнению Reuters от 6 августа 2026 года, может предоставить Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив. США выступают против введения сборов, которые Иран добивается установить в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, проходящих через пролив.

За прошедший месяц в Ормузском проливе и у побережья Омана уже произошел ряд инцидентов с судами. 4 августа 2026 года снаряд поразил сухогруз Minoan Pioneer, который шел под флагом Либерии, а днем ранее, 3 августа, сообщалось о взрыве вблизи судна у берегов Омана. Также 1 августа снаряд попал в танкер, который потерял управление после повреждения машинного отделения.

Ранее, 26 июля 2026 года, Минобороны Ирана заявляло о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе, который пересекал морской коридор по неодобренному иранскими властями маршруту. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал о минировании южной части пролива и заявлял, что проход возможен только по специально отведенным маршрутам. За прошедший месяц КСИР также сообщал о подорванных на минах двух нефтяных танкерах 18 июля и обстреле двух коммерческих судов 7 июля, одно из которых, катарский танкер Al Rekayyat, получило удар в левый борт и возгорание в машинном отделении.