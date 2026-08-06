Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго почти достигло 4 тысяч

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДР Конго почти достигло 4 тыс. По информации властей, от 60% до 80% новых заболевших выявляются вне известных цепочек передачи, что указывает на опережающий темп распространения заболевания. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным Минздрава страны, с начала вспышки было зафиксировано 3 874 случая заражения, из них 1 751 — с летальным исходом.

Вспышка лихорадки вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет утвержденных вакцин и методов лечения. На эпицентр — провинцию Итури — приходится 90% всех случаев заражения. Из-за вооруженного конфликта с повстанцами, часть населенных пунктов не может получить медицинскую помощь.