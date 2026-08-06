Сеть книжных магазинов «Республика» сменила владельцев

У владельца книжной сети «Республика» изменилась структура собственности, пишут «Ведомости».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Интел-руал», управляющая ООО «Пролайф» — владельцем «Республики» — перешла в собственность ООО «Индекс», принадлежащего АО «Концерн производительных сил».

Согласно бухгалтерской отчетности за 2025 год, ключевым бенефициаром концерна выступает Михаил Полежаев через ООО «Лайфгрупп», а небольшая доля принадлежит гендиректору АО Денису Васендину — руководителю практики коммерческого права юридической компании Coleman Legal Services. Компания в том числе занимается банкротством и ликвидацией организаций.

До этого компания «Интел-руал» принадлежала гражданам Казахстана Александре Лютиковой и Айбеку Баймахану, которого СМИ связывали с казахстанской Aq Niet Group. То, что «Республика» ранее принадлежала Aq Niet Group, подтвердил «Ведомостям» и топ-менеджер крупной российской книжной сети. В 2020 году книжная сеть подавала заявление о банкротстве.

В 2025 году выручка ООО «Пролайф» снизилась на 20%, до 711,7 млн руб. Чистый убыток вырос почти вдвое — до 94,3 млн руб. — из-за падения покупательского спроса. Сейчас у «Республики» осталось девять магазинов в Москве.