Bloomberg: США готовят пошлины на импорт поликремния

Президент США Дональд Трамп готовится ввести пошлины и минимальные цены на импортируемый поликремний, сообщает Bloomberg. Меры должны простимулировать внутреннее производство как материала, так и полупроводников и солнечных панелей, изготавливаемых из него.

По словам источников агентства, власти США рассматривают пошлины в размере не менее 15%, а также ценовые пороги на сырой поликремний и продукцию с его использованием. По оценкам аналитиков, ставка может достичь 25–35%.

Решение прорабатывается для снижения зависимости от иностранных поставок, где ключевые позиции занимает Китай. Для защиты местных производителей от резкого скачка цен власти планируют программу временных компенсаций.

Эксперты Consumer Technology Association, опрошенные Bloomberg, предупредили о сложности работы с такими пошлинами, в частности из-за того, что невозможно точно отследить происхождение сырья в готовых устройствах.