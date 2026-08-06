Bloomberg: США готовят пошлины на импорт поликремния
Президент США Дональд Трамп готовится ввести пошлины и минимальные цены на импортируемый поликремний, сообщает Bloomberg. Меры должны простимулировать внутреннее производство как материала, так и полупроводников и солнечных панелей, изготавливаемых из него.
По словам источников агентства, власти США рассматривают пошлины в размере не менее 15%, а также ценовые пороги на сырой поликремний и продукцию с его использованием. По оценкам аналитиков, ставка может достичь 25–35%.
Решение прорабатывается для снижения зависимости от иностранных поставок, где ключевые позиции занимает Китай. Для защиты местных производителей от резкого скачка цен власти планируют программу временных компенсаций.
Эксперты Consumer Technology Association, опрошенные Bloomberg, предупредили о сложности работы с такими пошлинами, в частности из-за того, что невозможно точно отследить происхождение сырья в готовых устройствах.
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп уже вводил 25-процентные пошлины на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства, обосновывая это соображениями национальной безопасности. Эти пошлины применялись выборочно, освобождая те полупроводники, которые предназначались для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений. Данная мера была частью соглашения, позволяющего американской корпорации Nvidia поставлять в Китай процессоры искусственного интеллекта H200.
24 июля 2026 года администрация Дональда Трампа ввела новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран-торговых партнеров, обвинив их в недостаточно эффективной борьбе с экспортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Этот шаг последовал за истечением срока действия предыдущей глобальной 10-процентной пошлины. 4 августа 2026 года коалиция из 25 американских штатов подала иск в Международный торговый суд США против этих пошлин, оспаривая их законность и обвиняя Трампа в превышении полномочий.
Ранее, в феврале 2026 года, Верховный суд США ограничил полномочия президента в сфере торговой политики, признав незаконным использование закона IEEPA для введения «чрезвычайных» пошлин. Это заставило Белый дом искать новые юридические обоснования, такие как статья 301 Закона о торговле 1974 года, позволяющая вводить ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик, или статья 232 Закона о торговле для защиты национальной безопасности.