ООН спрогнозировала рост числа голодающих в мире из-за феномена Эль-Ниньо
К концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия может увеличиться минимум на 49 млн из-за климатического явления Эль-Ниньо, указано в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Речь идет о росте показателя с 225 млн до 274 млн человек.
Серьезнее всего ситуация может усугубиться в странах Центральной Америки и юга Африки. Под влияние также могут попасть территории Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.
Сильнее всего ситуация ударит по уже бедным государствам, а также по странам, страдающим от вооруженных конфликтов, экономической нестабильности и экстремальных погодных явлений.
Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — процесс, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Явление влияет на глобальную температуру и климат в прибрежных странах: в обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха.
По данным ООН, Эль-Ниньо достигнет пика с сентября по декабрь этого года. Однако его последствия будут ощущаться и в течение 2027 года из-за влияния на урожаи.
Метеорологи ожидают, что текущее явление Эль-Ниньо станет рекордным, и прогностические модели указывают на «экстремальное событие», не сопоставимое с предыдущими за последние три десятилетия. В Центральной Америке и Карибском бассейне ожидается засуха, а в Восточной Африке, напротив, прогнозируется превышение нормы по осадкам. Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила, что рекордная жара в Западной Европе и центральных штатах США в 2026 году уже стала следствием Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, достигнет пика к октябрю.
Климатическое явление Эль-Ниньо, представляющее собой аномальное потепление воды в океанах, уже привело к природным аномалиям, и ситуация будет ухудшаться, что может серьезно сказаться на экономике стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Так, в Перу уже зафиксировано замедление экономического роста из-за потери доходов от промысла анчоусов, а на Филиппинах и в Индонезии прогнозируют рост цен на основные продукты питания. Ученые предупреждают, что нынешние события — это лишь «разминка» перед более серьезными последствиями, включая расширение территорий, накрываемых тепловыми куполами.