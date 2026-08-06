Москвича приговорили к сроку за оправдание теракта на Лубянке в 2010 году
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Мухаммеда Алекскерова к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в оправдании действий Марьям Шариповой, которая в 2010 году устроила самоподрыв на станции метро «Лубянка».
Как передает «РИА Новости», в январе 2023 года 20-летний Мухаммед Алескеров оставил два комментария в Telegram. В них, по версии суда, содержится положительная оценка Марьям Шариповой и совершенного самоподрыва.
Помимо срока в колонии суд запретил Алескерову администрировать интернет-сайты в течение трех лет.
Утром 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошло два взрыва. Погиб 41 человек, еще около 160 пострадали.
Второй Западный окружной военный суд, приговоривший москвича Мухаммеда Алекскерова, также вынес приговор 19-летнему москвичу Артему Никитушкину к восьми годам строгого режима в декабре 2025 года по обвинениям, включающим оправдание терроризма. В январе 2026 года жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии общего режима за оправдание уничтожения Крымского моста в Telegram.
Марьям Шарипова, которую в своих комментариях оправдывал Алекскеров, была одной из двух смертниц, совершивших самоподрывы в московском метро 29 марта 2010 года. Она взорвала себя на станции «Лубянка», а Джаннет Абдуллаева — на станции «Парк культуры».
Позднее, в 2022 году, Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова, которого следствие считало причастным к терактам на «Лубянке» и «Парке культуры». Нуров, как было установлено судом, в марте 2010 года после теракта перевез в лес боевика Гусена Магомедова, который сопровождал смертниц.