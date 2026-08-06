Москвича приговорили к сроку за оправдание теракта на Лубянке в 2010 году

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Мухаммеда Алекскерова к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в оправдании действий Марьям Шариповой, которая в 2010 году устроила самоподрыв на станции метро «Лубянка».

Как передает «РИА Новости», в январе 2023 года 20-летний Мухаммед Алескеров оставил два комментария в Telegram. В них, по версии суда, содержится положительная оценка Марьям Шариповой и совершенного самоподрыва.

Помимо срока в колонии суд запретил Алескерову администрировать интернет-сайты в течение трех лет.

Утром 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошло два взрыва. Погиб 41 человек, еще около 160 пострадали.