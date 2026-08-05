Рубио обсудил с главой МИД Британии европейскую безопасность

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили важность усиления Европы в обеспечении безопасности, сообщил Госдеп.

В заявлении Госдепа также указано, что Марко Рубио и Эд Милибэнд подтвердили приверженность обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, а также предотвращению разработки Ираном ядерного оружия.

На встрече с журналистами господин Рубио сказал, что в повестке переговоров была и Украина. По словам господина Милибэнда, безопасность Украины неразрывно связана с европейской и трансатлантической безопасностью. Он добавил, что Лондон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Эд Милибэнд возглавил МИД Великобритании 20 июля — после назначения нового премьер-министра и изменения состава правительства страны. Его встреча с Марко Рубио стала второй после короткого знакомства на саммите АСЕАН в конце июля, уточняет Reuters.