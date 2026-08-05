Курс доллара. Прогноз на 6–7 августа

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Сохраняющийся спрос на валюту может способствовать дальнейшему ослаблению рубля Рубль торгуется разнонаправленно, тяготея в целом к умеренному ослаблению, несмотря на рост котировок Brent примерно на 1%. К китайскому юаню рубль отступает на 0,45%, до 12,005 руб. за юань, к доллару США — на 0,04%, до 81,06 за доллар. Давление на рубль оказывает новость о планах Минфина увеличить с 7 августа по 4 сентября объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила до 136,17 млрд руб., против 123,2 млрд в предыдущем периоде. Сохраняющийся спрос на валюту может способствовать дальнейшему ослаблению рубля в диапазонах 11,8–12,2 руб. за юань и 79,5–82,5 за доллар США.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не на стороне рубля и нефтяные цены Рубль получает поддержку от жесткой ДКП регулятора, а также все еще высокой ключевой ставки. Давление на него способны оказать восстановление импорта, снижение экспортных доходов, а также геополитическая обстановка. В фокусе — сообщение Минфина об увеличении покупок иностранной валюты с 7 августа по 4 сентября. На новость в моменте российский рубль отреагировал ослаблением курса. Не на стороне рубля и нефтяные цены. Тем временем доходность казначейских облигаций на рынке США уменьшилась на фоне вероятного возобновления судоходства через Ормузский пролив и снижения цены на нефть. Между тем для евро в фокусе свежая статистика из еврозоны, где показатели экономики второго квартала текущего года оказались выше прогнозируемых, ВВП стран валютного союза вырос на 0,4% относительно первого квартала.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Часть участников рынка может приступить к фиксации прибыли по длинным валютным позициям Прогнозируем сохранение котировок доллара в диапазоне 77–82 руб./$, юаня — в диапазоне 11,5–12 руб./CNY во второй половине недели. Увеличение доли покупок в рамках бюджетного правила с 4% до 5% от среднедневного объема торгов юанем за последние три месяца, по нашей оценке, не станет определяющим фактором для динамики рубля. При отсутствии тенденции устойчивого выхода доллара и юаня за верхние границы указанных диапазонов часть участников рынка может приступить к фиксации прибыли по длинным валютным позициям, что способно обусловить умеренное укрепление рубля в ближайшие дни.

Илья Федоров,

главный экономист Экспортная выручка заходит слабая, по нефтяным ценам июня Минфин в августе купит валюту на 136 млрд руб.— это негативно для российской валюты. Август в целом плохой месяц для рубля, так как расширяется импорт услуг на $1,5–2 млрд, вдобавок к этому на $0,5–0,7 млрд вырастет оплата импорта топлива. Экспортная выручка заходит слабая, по нефтяным ценам июня. Налоги в августе тоже слабые, и экспортеры продавать валюты будут мало. Средний курс сдвигается от 76,5 руб./$ в июле на 4–5 руб. вверх, ближе к верхней границе с учетом роста покупок Минфина. Разворот экспортных цен наблюдается в основном в нефтегазе и удобрениях. Этот эффект проявится в сентябре. Прочие товарные группы подрастают, но не так сильно. В среду «Русал» погашает свои облигации в юанях. Возможно, это даст немного ликвидности в рынок и локально чуть сбавит давление на рубль.