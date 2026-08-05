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Курс доллара. Прогноз на 6–7 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Старт недели оказался неудачным для российской валюты: по итогам торгов среды внебиржевой курс доллара закрылся возле уровня 81 руб./$. За три дня курс американской валюты вырос почти на 1,8 руб. и вернулся к уровням четырехмесячной давности. Ослаблению рубля способствовали окончание налогового периода и планы Минфина нарастить покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 77.00-82.00
«БКС Мир инвестиций» 78.00-80.00
«Цифра банк» 79.00-81.00
Банк Русский Стандарт 78.00-81.00
Банк Зенит 80.00
Газпромбанк 78.80-80.20
Консенсус-прогноз * 79.58

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«Цифра банк»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
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Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Сохраняющийся спрос на валюту может способствовать дальнейшему ослаблению рубля

Рубль торгуется разнонаправленно, тяготея в целом к умеренному ослаблению, несмотря на рост котировок Brent примерно на 1%. К китайскому юаню рубль отступает на 0,45%, до 12,005 руб. за юань, к доллару США — на 0,04%, до 81,06 за доллар. Давление на рубль оказывает новость о планах Минфина увеличить с 7 августа по 4 сентября объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила до 136,17 млрд руб., против 123,2 млрд в предыдущем периоде. Сохраняющийся спрос на валюту может способствовать дальнейшему ослаблению рубля в диапазонах 11,8–12,2 руб. за юань и 79,5–82,5 за доллар США.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не на стороне рубля и нефтяные цены

Рубль получает поддержку от жесткой ДКП регулятора, а также все еще высокой ключевой ставки. Давление на него способны оказать восстановление импорта, снижение экспортных доходов, а также геополитическая обстановка. В фокусе — сообщение Минфина об увеличении покупок иностранной валюты с 7 августа по 4 сентября. На новость в моменте российский рубль отреагировал ослаблением курса. Не на стороне рубля и нефтяные цены. Тем временем доходность казначейских облигаций на рынке США уменьшилась на фоне вероятного возобновления судоходства через Ормузский пролив и снижения цены на нефть. Между тем для евро в фокусе свежая статистика из еврозоны, где показатели экономики второго квартала текущего года оказались выше прогнозируемых, ВВП стран валютного союза вырос на 0,4% относительно первого квартала.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Часть участников рынка может приступить к фиксации прибыли по длинным валютным позициям

Прогнозируем сохранение котировок доллара в диапазоне 77–82 руб./$, юаня — в диапазоне 11,5–12 руб./CNY во второй половине недели. Увеличение доли покупок в рамках бюджетного правила с 4% до 5% от среднедневного объема торгов юанем за последние три месяца, по нашей оценке, не станет определяющим фактором для динамики рубля. При отсутствии тенденции устойчивого выхода доллара и юаня за верхние границы указанных диапазонов часть участников рынка может приступить к фиксации прибыли по длинным валютным позициям, что способно обусловить умеренное укрепление рубля в ближайшие дни.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Экспортная выручка заходит слабая, по нефтяным ценам июня

Минфин в августе купит валюту на 136 млрд руб.— это негативно для российской валюты. Август в целом плохой месяц для рубля, так как расширяется импорт услуг на $1,5–2 млрд, вдобавок к этому на $0,5–0,7 млрд вырастет оплата импорта топлива. Экспортная выручка заходит слабая, по нефтяным ценам июня. Налоги в августе тоже слабые, и экспортеры продавать валюты будут мало. Средний курс сдвигается от 76,5 руб./$ в июле на 4–5 руб. вверх, ближе к верхней границе с учетом роста покупок Минфина. Разворот экспортных цен наблюдается в основном в нефтегазе и удобрениях. Этот эффект проявится в сентябре. Прочие товарные группы подрастают, но не так сильно. В среду «Русал» погашает свои облигации в юанях. Возможно, это даст немного ликвидности в рынок и локально чуть сбавит давление на рубль.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Сезонный спрос на валюту также растет

Рубль находится под давлением от снижения мировых цен на нефть и увеличения объема покупки валюты со стороны Минфина в августе—сентябре. Сезонный спрос на валюту также растет, что придает уверенности стратегиям на ослабление национальной валюты. В то же время чистый размер покупки валюты в рамках бюджетного правила остается сдержанным и не способен самостоятельно скорректировать обменные курсы рубля, поэтому ожидаем консолидации курса доллара в диапазоне 80–82 руб./$.

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