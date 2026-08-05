В России запретили продажу нескольких моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2025 года Росстандарт уже запрещал импорт и реализацию китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси Foton из-за несоответствия требованиям по эффективности тормозной системы, уровню звука, идентификации органов управления и установке устройства вызова экстренных оперативных служб. Тогда ведомство выдало предписания официальным представителям этих марок о необходимости устранения нарушений. До этого, в феврале 2025 года, Росстандарт ограничил доступ на российский рынок китайского грузовика Shacman SX3258, после чего глава Минпромторга призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных автомобилей, выводимых на рынок РФ.

Продажи новых китайских тяжелых грузовиков (свыше 16 тонн) на российском рынке в январе-ноябре 2025 года снизились до 53% с 70% годом ранее, что связано с такими факторами, как утильсбор и отзыв одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на ряд моделей. По данным «Автостата», снижение за 11 месяцев 2025 года составило 66,5% для китайских брендов, тогда как для российских производителей падение было 21%. Эксперты ожидают дальнейшего снижения доли китайских марок на рынке, особенно при условии локализации производства в России.

В Татарстане за 10 месяцев 2025 года продажи китайских тяжелых грузовиков упали на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольшее падение зафиксировано у Faw и Dongfeng. В целом по России продажи на рынке тяжелых грузовых автомобилей уменьшились на 55% за этот же период. Эксперты связывают это с общим падением спроса на коммерческий транспорт и переизбытком машин на складах.