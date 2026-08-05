На российском топливном рынке предсказали вытеснение независимых трейдеров

С российского топливного рынка будут вытесняться независимые трейдеры, которые занимаются перепродажей купленной продукции, в том числе частным АЗС. При этом на Петербургской бирже заметно увеличивается доля трейдеров, близких к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. Об этом сообщили источники «Ъ».

По информации участников рынка, за последние месяцы лидерами биржевой торговли стали несколько новых крупных компаний. Они раньше работали преимущественно на внебиржевом рынке и, вероятно, связаны с крупнейшими производителями, добавляют источники «Ъ».

По оценкам собеседника «Ъ», вытеснение независимых трейдеров приведет к потере участников, которые обеспечивают финансирование запасов, хранение топлива, дробление крупных партий и организацию региональной логистики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».