На российском топливном рынке предсказали вытеснение независимых трейдеров
С российского топливного рынка будут вытесняться независимые трейдеры, которые занимаются перепродажей купленной продукции, в том числе частным АЗС. При этом на Петербургской бирже заметно увеличивается доля трейдеров, близких к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. Об этом сообщили источники «Ъ».
По информации участников рынка, за последние месяцы лидерами биржевой торговли стали несколько новых крупных компаний. Они раньше работали преимущественно на внебиржевом рынке и, вероятно, связаны с крупнейшими производителями, добавляют источники «Ъ».
По оценкам собеседника «Ъ», вытеснение независимых трейдеров приведет к потере участников, которые обеспечивают финансирование запасов, хранение топлива, дробление крупных партий и организацию региональной логистики.
Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».
Власти России снизили норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10%, а также обсуждают дальнейшее снижение до 2%, чтобы стимулировать переход на прямые контракты между производителями и потребителями. Эти меры направлены на борьбу с посредниками и стабилизацию предложения на рынке, но при этом могут ограничить возможности независимых АЗС по закупке топлива.
Петербургская биржа с 21 июля 2026 года ограничила доступ к торгам, оставив его только конечным потребителям и владельцам сетей АЗС. Ранее, с 8 сентября 2025 года, биржа уже вводила новые правила для торгов бензином, устанавливая пределы колебания цен и режимы накопления заявок.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в декабре 2025 года в письме президенту Владимиру Путину назвал трейдеров одной из ключевых причин нестабильности на топливном рынке страны. По его данным, осенью 2025 года трейдеры и посредники приобретали свыше 75% бензина и 80% дизтоплива на Петербургской бирже.