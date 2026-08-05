В Санкт-Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в 1990-х годах

В Санкт-Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в регионе, совершенные в 1990-е годы. Мужчину осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Следствие и суд установили, что в октябре 1994 года фигурант вместе с приятелем вошли в состав организованной преступной группы. За деньги они совершили убийство мужчины в октябре 1994 года, застрелив его у дома в городе Ломоносове, а также ранили его водителя. В декабре того же года они убили ножом еще одного человека. В январе 1995-го в Ленинградской области они убили двух человек. Уголовное дело в отношении приятеля фигуранта выделено в отдельное производство.

Как уточнили в пресс-службе, мужчины совершили убийства с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия других преступлений, совершенных на территории региона. Раскрыть преступления удалось благодаря работе следователей и оперативных подразделений. Они изучили старые улики и восстановили ход событий, получив неопровержимые доказательства. Обвиняемый был задержан еще в 2024 году и полностью признал вину.