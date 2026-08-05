Топливная биржа уступает влияние на рынке прямым контактам с потребителем
Собеседник «Ъ» в топливной отрасли рассказал, что прежде биржа выступала основным механизмом распределения ресурса и формирования цен, но теперь центр тяжести смещается в сторону прямых двусторонних контрактов между производителями и потребителями. При этом принятые меры не увеличивают производство топлива, а лишь меняют порядок его распределения, обращает внимание источник «Ъ». По его словам, в краткосрочной перспективе регулирование позволит сократить число повторных перепродаж, направить дефицитный ресурс конечным потребителям и уменьшить разрыв между заводскими и мелкооптовыми ценами.
Но фундаментальные причины локальных дефицитов, подчеркивает собеседник «Ъ», таким образом не устраняются.
Текущая стабилизация ситуации преимущественно связана с перераспределением поставок в пользу крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, крупных агломераций — по запросу регуляторов, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Как отметил 5 августа вице-премьер Александр Новак, в регионах с большим числом независимых АЗС проблемы с топливом остаются.
Подробнее — в материале «Канистры внутренних дел».
В конце апреля 2026 года Правительство РФ приняло ряд решений для стабилизации топливного рынка, включая подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления о заключении соглашений с нефтяными компаниями. Эти соглашения предусматривают обязательства по объемам поставок топлива на внутренний рынок и удержанию розничных цен на автозаправочных станциях на уровне инфляции в 2026 году.
Вице-премьер Александр Новак 8 июля 2026 года сообщал о снижении нормативов биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10% для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, а также о доработке системы для исключения перекупщиков на бирже. Он отмечал, что независимые операторы АЗС, ранее покупавшие топливо у посредников, перейдут на прямые взаимоотношения с нефтекомпаниями.
Власти также определили очередность поставок нефтепродуктов, где приоритет отдается госструктурам, отдельным регионам и предприятиям, выполняющим гособоронзаказ. АЗС, как нефтекомпаний, так и независимых, а также экспорт по межправительственным соглашениям находятся в конце списка приоритетов, что создает двухуровневую систему доступа к топливу.