Топливная биржа уступает влияние на рынке прямым контактам с потребителем

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце апреля 2026 года Правительство РФ приняло ряд решений для стабилизации топливного рынка, включая подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления о заключении соглашений с нефтяными компаниями. Эти соглашения предусматривают обязательства по объемам поставок топлива на внутренний рынок и удержанию розничных цен на автозаправочных станциях на уровне инфляции в 2026 году.

Вице-премьер Александр Новак 8 июля 2026 года сообщал о снижении нормативов биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10% для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, а также о доработке системы для исключения перекупщиков на бирже. Он отмечал, что независимые операторы АЗС, ранее покупавшие топливо у посредников, перейдут на прямые взаимоотношения с нефтекомпаниями.

Власти также определили очередность поставок нефтепродуктов, где приоритет отдается госструктурам, отдельным регионам и предприятиям, выполняющим гособоронзаказ. АЗС, как нефтекомпаний, так и независимых, а также экспорт по межправительственным соглашениям находятся в конце списка приоритетов, что создает двухуровневую систему доступа к топливу.