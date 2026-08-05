По ком звонит «колокол Гаусса»

Осенним выборам в Госдуму предстоит столкнуться со старым врагом — недобросовестным математическим анализом. Об этом предупредили участники круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ, посвященного практике применения «царицы наук» в избирательных процессах. На заседании были представлены первые результаты «суверенного» метода электорального матанализа, не отягощенного, в отличие от иноагентских аналогов, поиском фальсификаций. По заверениям авторов метода, их детище может перерасти в управленческий инструмент, способный даже прогнозировать результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Круглый стол политолог Владимир Шаповалов начал с короткой справки. «На протяжении уже достаточно длительного периода времени в России и за рубежом внимание исследователей-специалистов в сфере электоральных процессов приковано к применению "нормального распределения Гаусса" для анализа электоральных данных. "Колокол Гаусса" еще называется этот метод»,— напомнил он. Как считают поклонники этого метода, распределение голосов избирателей относительно явки на участки при отображении на графике должно по форме напоминать колокол. Такой подход продвигал в России статистик Сергей Шпилькин (внесен в реестр иностранных агентов), полагавший, что всплески на графике в отрыве от базового «колокола» свидетельствуют о потенциальной фальсификации результатов. «С точки зрения физических процессов метод Гаусса имеет право на существование,— признал господин Шаповалов.— Но человек — это не песчинка, не какой-то, так сказать, физический объект. Человек наделен сознанием, широкой палитрой чувств».

Эту мысль подхватил научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Никита Тюков. «Любой метод математический, построенная на его основании модель, будет абстракцией или идеальной моделью — упрощением реальности,— пояснил он.— Если мы начинаем модель усложнять, мы приходим к проблеме, перед которой сейчас стоит социология: перестают в XXI веке работать те вещи, которые мы считали значимыми для XIX–XX веков. Пол, возраст, занятость — любые константы перестают работать. Значит, работают какие-то динамические вещи, и выявить их крайне сложно».

Однако именно эту тяжелую задачу взяли на себя эксперты, выступившие на круглом столе. Замдекана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин и директор Института гуманитарных технологий и социального инжиниринга при том же университете Елена Бродовская представили результаты работы университетского Центра политических исследований, проводившейся с марта по июнь этого года. В ней была проверена на прочность модель «биноминального распределения» электоральных результатов, разработанная профессором СПбГУ, доктором физико-математических наук Валерием Марачевским. Ключевая идея модели — допущение неоднородностей.

Авторы исследования отказываются считать аномальные результаты по части явки или распределения голосов признаком фальсификаций, предлагая вместо этого выявлять причины, которые привели к заметному скачку на графике.

За разъяснениями ученые обращаются к региональным экспертам, которым предлагается объяснить, как, к примеру, на соседних участках результат «Единой России» может отличаться на 30%. Во всех проанализированных кейсах такие объяснения нашлись.

Участникам круглого стола показали карту Новосибирской области, украшенную разноцветными точками, обозначавшими участки с разной явкой. На юго-востоке бросалось в глаза яркое пурпурное высыпание. «Это буквально кластер, скопление участков с аномальной (свыше 90%.— “Ъ”) явкой,— указал господин Лукушин.— В слове "аномальная" нет ничего негативного: аномалия — это отклонение. Дальше мы можем проводить соответствующую работу уже по открытым источникам, обращаться к региональным экспертам, к наблюдателям. И мы понимаем, что это участки ма-ло-чис-лен-ны-е. Где списочный состав избирателей может составлять 50–70 человек».

Факторы, оказывающие влияние на конкретных территориях,— будь то паводок или проблема с дорожным движением — в дальнейшем должны быть проанализированы с точки зрения значимости с целью практического использования. Ведь конечная цель разрабатываемой модели — прогнозирование результатов выборов, пояснили “Ъ” ее авторы. Но прежде чем стать готовым управленческим продуктом в руках власти, модели предстоит длительная апробация и насыщение большим количеством кейсов. И хорошим подспорьем в этом деле как раз станут выборы в Госдуму, заявил “Ъ” господин Лукушин.

Степан Мельчаков