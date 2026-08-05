«ЕвроТранс» записывают в банкроты

Сбербанк планирует обанкротить топливного оператора «ЕвроТранс». Это уже второй крупный кредитор, который решился инициировать процедуру в отношении владельца сети АЗС «Трасса». Ранее о планах подать заявление сообщил банк «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

У «ЕвроТранса» более 50 автозаправочных комплексов в столичном регионе. В конце 2023-го компания провела IPO, число сделок на бирже достигло 15 тыс. Однако технические дефолты по облигациям, включая «народные», и другие проблемы с обслуживанием долга участники рынка стали называть системными, начиная с весны 2026-го. Похоже, что у компании действительно проблемы с ликвидностью, отметил аналитик финансовой группы «Финам» Никита Бороданов:

«Компания активно развивалась за счет заемного финансирования, увеличивала оборотный капитал и инвестиции, а значительная часть обязательств требовала постоянного рефинансирования. В условиях высоких ставок и роста требований кредиторов даже высокая отчетная EBITDA не обеспечивала достаточного денежного потока для своевременных выплат.

Намерения Сбербанка и банка "Россия" инициировать банкротство доказывают, что крупные кредиторы уже не рассчитывают на погашение долга в добровольном порядке и хотят перейти к судебному взысканию либо получить более сильную позицию на переговорах о реструктуризации. При этом пока речь именно об уведомлениях о намерении обратиться в суд, а не о введенной процедуре банкротства. Размер требований банков публично не раскрыт на текущий момент.

Для всего рынка это не системное событие, но достаточно показательный пример риска эмитентов, чья модель сильно зависит от регулярного привлечения нового долга.

После подобных случаев инвесторы, скорее всего, станут внимательнее смотреть не только на прибыль и рейтинг, но прежде всего на денежный поток, ликвидность и график погашений. Хотя из-за волны дефолтов это уже постепенно происходит, и игроки рынка все более осторожны с каждым днем».

5 августа «ЕвроТранс» допустил полноценный дефолт по трем выпускам облигаций. Топливный оператор пропустил выплаты от 21 июля. Еще по семи выпускам бумаг Мосбиржа фиксировала технический дефолт. В случае банкротства главный вопрос в том, сколько топлива на самом деле в резерве у «ЕвроТранса», считает старший кредитный аналитик компании «Эйлер» Екатерина Уракова:

«Кредитные метрики у заемщика были неплохими и действительно соответствовали тому рейтингу, на который их оценивали агентства. Чему может научить эта история? Рейтинги действительно не всегда достоверно отображают истинное положение дел.

Кроме того, это событие станет очень крупным для рынка.

Если компания уйдет полностью в дефолт по всем выпускам (бонды на 30 млрд руб. и примерно 3 млрд руб. — это долг по цифровым финансовым активам), это будет очень крупное событие для локального корпоративного рынка. Даже в исторических масштабах что-то более крупное рынок видел в пору банкротства "О1 Груп Финанс".

В долговом портфеле "ЕвроТранса" банковского долга очень мало. В основном это бонды, поэтому маловероятно, что банки пойдут компании навстречу и как-то ее спасут. Можно было бы выйти к бондхолдерам с предложениями о реструктуризации, но на самом деле маловероятно, что они воспримут их всерьез.

Соответственно, если компания идет дальше по сценарию банкротства, последующей ликвидации, то, конечно, главная интрига — в наличии запасов нефтепродуктов, которые отражены на балансе на конец 2025 года, это 40 млрд руб. Но, с другой стороны, если бы они были реальными, мы бы и не увидели этой ситуации, которая длится уже полгода. Еще одна крупная статья на балансе — это основные средства, то есть это еще около 40 млрд руб., но к этой оценке оценки основных средств тоже нужно применять дисконт. По нашей оценке, возмещение по облигациям стремится примерно к 20% и ниже».

Акции «ЕвроТранс» к концу дня 5 августа упали примерно на 1,5%. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», число эмитентов, которые допустили технический или полноценный дефолт, в первом полугодии выросло на 40% год к году, это 21 компания против 15.

Александра Абанькова