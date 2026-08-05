При шестой исправительной колонии общего режима для женщин в Нижнем Тагиле в прошлом году открыли дом ребенка - на его строительство ушло 197 млн руб. Сейчас в этом общежитии живут 28 осужденных матерей. Малыши могут жить на территории колонии рядом с мамой до четырех лет; затем их либо должны взять под опеку родственники осужденных, либо ребенок может оказаться в детском доме. Местные мамы стараются побольше времени проводить со своими детьми, считая, что так для ребенка будет лучше, пускай они и в неволе. Как живут и воспитывают детей в заключении – в материале «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Шестая исправительная колония общего режима для женщин стоит во дворах Нижнего Тагила (Свердловская область), около панельных домов. Это частая практика, когда колонии располагаются в черте города, но подальше от глаз жителей. На самой территории ИК-6, вблизи бараков и вечерней школы, стоят в ряд несколько выцветших постеров, на одном из них цитата Антона Чехова: «Береги в себе человека». Пока журналисты проходили мимо зданий, окрашенных исключительно в белесый цвет, из-за сетчатого забора на них выглядывали женщины в зеленых робах и белых косынках.

Одной из особенностей колонии стал дом ребенка, построенный в 2025 году, где мамы могут жить вместе со своими детьми. От основной территории колонии дом ребенка отделен забором – здесь на территории есть детская площадка, а на стенах нарисованы герои из мультфильмов.

Дом ребенка — двухэтажное здание с комнатами для совместного проживания матери и ребенка, кабинетами психолога и педиатра, актовым залом и игровой с бассейном с надувными шарами, детскими книжками и игрушками. Приезд журналистов в колонию выпал на сон час – в коридорах было пусто и тихо, из некоторых комнат доносился детский плач – кто-то звал маму.

«Здесь оказалась по глупости, как и все. Только в СИЗО я узнала, что беременна. Сперва думала, что мне просто плохо, но позже дали тест на беременность. Когда он показал положительный результат, девушки со мной в конвое стали плакать, — рассказала Ирина Х. — Больше всего я хочу уйти отсюда вместе со своим сыном, рассчитываю на условно-досрочное освобождение. Папа у нас на СВО».

Ирина Х. осуждена в марте 2026 года на семь лет за незаконный оборот наркотиков. Здесь она живет вместе с семимесячным сыном. Рядом с ее кроватью в комнате стоят люлька, чан с водой, тумбочка и телевизор, где включен телеканал «Домашний».

По ее словам, режим дня построен так, чтобы уделять ребенку как можно больше времени. Мама и ребенок просыпаются вместе, завтракают, а после она отводит его в детский сад на территории колонии и идет работать швеей, выполняя план по пошиву костюмов для МЧС и МВД.

Как объяснила директор дома ребенка Анна Шахрай, дети могут находиться на территории колонии до четырех лет, так как, становясь старше, малыши уже должны активно социализироваться.

«Пока они здесь, мы помогаем матерям, обучая их тому, как следить за ребенком, как воспитывать его и что делать после освобождения»,— рассказала она.

Лекции по воспитанию детей с осужденными проводят в отдельном зале – здесь в несколько рядов стоят стулья, а на столе лежат Уголовно-процессуальный, Уголовный, Семейный и Трудовой кодексы.

22-летняя Валерия Ф. попала в колонию на восьмом месяце беременности. За незаконный оборот наркотиков ее осудили на пять лет. Как и Ирина Х., она неохотно рассказывает о том, как здесь оказалась. Несмотря на то что на воле у нее есть муж и родственники, она решила оставить ребенка поближе к себе, объясняя, что в первые месяцы младенцу нужно быть около матери. «Ночью открыть глаза, увидеть своего ребенка — это замечательно»,— сказала она.

Артем Путилов, Нижний Тагил