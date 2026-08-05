СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА вооруженных сил Украины по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СКР проведет расследование всех обстоятельств атаки и привлечет причастных к ответственности, добавила госпожа Петренко.

Атака произошла 5 августа на больницу в Киевском районе Донецка. Погибла одна женщина. Еще двое пострадали. Как сообщал ТАСС, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждены фасад здания, одна из несущих стен и остекление.