СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА вооруженных сил Украины по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
СКР проведет расследование всех обстоятельств атаки и привлечет причастных к ответственности, добавила госпожа Петренко.
Атака произошла 5 августа на больницу в Киевском районе Донецка. Погибла одна женщина. Еще двое пострадали. Как сообщал ТАСС, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждены фасад здания, одна из несущих стен и остекление.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях 4 августа 2026 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В результате той атаки пострадали 10 человек в Чехове, а также пять человек погибли и шестеро пострадали в регионе, в то время как на складе Wildberries в Ленобласти начался пожар.
СКР также возбуждал уголовное дело о теракте 12 июля 2026 года после удара украинского беспилотника по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области, где погибла одна женщина и четверо получили ранения. Кроме того, 21 июня 2026 года было возбуждено дело о теракте после массированной атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров, в результате которой погибли четыре человека и 28 пострадали.