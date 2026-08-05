Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России Машковым
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым, сообщает сайт Кремля.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и президент Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Сто пятьдесят лет Союзу театральных деятелей. Как мероприятие?» — отметил господин Путин.
По случаю этой круглой даты, как рассказал Владимир Машков, проводятся масштабные общественные мероприятия, включая мастер-классы, фестивали и проекты. «Один из ключевых проектов юбилейного года, который мы реализовали вместе с Российскими железными дорогами. Это театральный поезд. Два красивых поезда, современных, красиво украшенных»,— подчеркнул он.
Владимир Машков также рассказал, что театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур этой осенью. Разработка концепции — важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах, добавил председатель Союза.
Владимир Путин во время встречи также пообещал Владимиру Машкову встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей РФ, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра.
Союз театральных деятелей России — общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий, чья история началась в 1877 году. В том году было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Владимира Машкова избрали главой Союза в декабре 2023 года.
В марте 2022 года Владимир Путин предложил объединить дирекции Большого и Мариинского театров. В ноябре 2023 года сообщалось о планах создания объединенной дирекции до конца года, однако спустя месяц правительство пообещало не объединять театры. Валерий Гергиев возглавляет Мариинский театр с 1988 года, а Большой театр — с декабря 2023 года.
В октябре 2020 года Владимир Машков, будучи худруком Московского театра Олега Табакова, выступал на заседании совета по культуре и искусству под председательством Владимира Путина. Тогда он говорил о роли театра в выработке «эмоционального иммунитета» и психологической устойчивости людей в период пандемии. В октябре 2024 года, уже как председатель Союза театральных деятелей, Владимир Машков встретился с воронежскими актерами, где назвал аббревиатуру СВО «спасая веру и отечество» и призвал артистов находиться «на передовой чувств и эмоций».
Владимир Машков стал председателем Союза театральных деятелей России в декабре 2023 года. В декабре 2025 года он поздравил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова с 50-летием, отметив его роль в возвращении утраченного имущества Союзу театральных деятелей.