Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России Машковым

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым, сообщает сайт Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сто пятьдесят лет Союзу театральных деятелей. Как мероприятие?» — отметил господин Путин.

По случаю этой круглой даты, как рассказал Владимир Машков, проводятся масштабные общественные мероприятия, включая мастер-классы, фестивали и проекты. «Один из ключевых проектов юбилейного года, который мы реализовали вместе с Российскими железными дорогами. Это театральный поезд. Два красивых поезда, современных, красиво украшенных»,— подчеркнул он.

Владимир Машков также рассказал, что театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур этой осенью. Разработка концепции — важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах, добавил председатель Союза.

Владимир Путин во время встречи также пообещал Владимиру Машкову встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей РФ, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра.

Союз театральных деятелей России — общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий, чья история началась в 1877 году. В том году было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Владимира Машкова избрали главой Союза в декабре 2023 года.