Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов после выхода данных о дефляции в России

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) превысил 2300 пунктов впервые со 2 июля. Показатель достиг 2 301,65 пункта после публикации данных Росстата о снижении цен на 0,02% за неделю. Это следует из данных Мосбиржи.

Лидерами роста стали акции «Полюса» (+5,71%), «Сургутнефтегаза» (+5%) и АЛРОСА (+3,76%). Сильнее всего подешевели бумаги «Совкомфлота» (-1,47%).

По данным Росстата, с 28 июля по 3 августа бензин в России подешевел на 1,09%, дизельное топливо — на 1,57%, плодоовощная продукция — на 0,7%. Предыдущая недельная дефляция была зафиксирована в середине мая и также составила 0,02%.