Росимущество выставило на торги бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits, следует из данных государственной информационной системы «Торги». Начальная цена составляет 7,8 млрд руб. Лот включает в себя доли в восьми юридических лицах, которые ранее занимались розливом водки под брендами «Хортиця», «Морош», «Первак» и «Хлебный дар», а также коньяка «Шустов». Прием заявок завершится 12 августа. Сам аукцион пройдет 14 августа на площадке АО «Российский аукционный дом».

Июньские попытки продать эти активы не привлекли заявителей, а на публичном предложении в конце июля с ценой отсечения 3,9 млрд руб. покупателя также не было. После февраля 2022 года Global Spirits отозвал лицензии на выпуск и продажу продукции в России. Вскоре предприятия холдинга перешли к Александру Беспалову, однако в 2024 году суд обратил эти активы в доход государства, и теперь их продает Росимущество.

Global Spirits — один из крупнейших в Европе международных алкогольных холдингов. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке.