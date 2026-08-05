Российский суд отклонил третейское решение из-за шведского гражданства

30 июля Арбитражный суд Московской области отказался исполнять решение Стокгольмского арбитража (SCC) о взыскании с АО «Союзснаб» в пользу бельгийской Rousselot B.V. более €865 тыс. Суд усомнился в беспристрастности арбитра из-за гражданства Швеции и счел ее письмо о независимости формальным.

Спор возник из-за контракта 2014 года, по которому Rousselot поставляла «Союзснабу» желатин для пищевой промышленности. Контракт предусматривал рассмотрение разногласий в Стокгольмском арбитраже. В ноябре 2025 года из-за частичной неоплаты товара Стокгольмский арбитраж взыскал с «Союзснаба» €817 тыс. долга с процентами, и Rousselot попросил Арбитражный суд Московской области признать это решение в России.

В ответ «Союзснаб» возражал, что после февраля 2022 года Rousselot перестал поставлять товары из-за санкций ЕС. Помимо этого, компанию не уведомили надлежащим образом об арбитраже, а само разбирательство нарушало российский публичный порядок. Также ограничительные меры затруднили российской стороне доступ к юридическим услугам, трансграничным платежам и полноценному участию в процессе.

В результате суд отклонил заявление Rousselot. Суд согласился с доводами «Союзснаба» со ссылкой на пункт 19 обзора ВС от 17 июня 2026 года, по которому отсутствие беспристрастности у арбитров из недружественных стран предполагается. Суд отметил, что арбитр Анина Либкинд является гражданкой Швеции и работает в шведской юрфирме, эта страна входит в ЕС и включена в перечень недружественных. Суд не признал письмо арбитра о подтверждении независимости достаточным для подтверждения объективности, так как оно не доказывает свободу от «давления публичного порядка Швеции».

Дополнительно суд указал, что отсутствие санкций против «Союзснаба» не означает свободного доступа к правосудию в ЕС, а взыскание средств в пользу компании из недружественной страны может нарушить публичный порядок. Rousselot также не предоставила реквизиты счета в российском банке, а предложение перечислить деньги представителю суд расценил как обход контрсанкционных ограничений.

Варвара Кеня