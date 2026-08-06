Репутация по ГОСТу

Минфин намерен повысить качество строительства в рамках госзаказа за счет допуска к нему квалифицированных исполнителей с доказанными компетенциями. Ведомство предлагает учитывать деловую репутацию потенциальных подрядчиков при их отборе. При этом для оценки заказчики смогут использовать утвержденные строительные ГОСТы — они станут альтернативой национальному ЭКГ-рейтингу, применение которого не гарантирует качества исполнения госконтрактов из-за избыточно широкого круга используемых индикаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Деловая репутация станет одним из критериев оценки заявок на участие в конкурсах госзаказа на работы по строительству, реконструкции и ремонту зданий, содержанию автодорог. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минфин.

Поясним, что сейчас по закону при выборе подрядчика в строительстве заказчики могут ориентироваться только на опыт участника конкурса. При этом оценка деловой репутации (разнообразные профильные рейтинги) как самостоятельный критерий не учитывается. Считается, что это может ограничить число участников конкурсов и способствовать субъективному определению победителя.

Желание изменить такой подход авторы проекта объясняют «появлением достоверного источника информации о деловой репутации строительных организаций» — утвержденных национальных стандартов (ГОСТ), регламентирующих оценку деловой репутации застройщиков и субподрядчиков в проектировании, изысканиях и строительстве.

В Минфине предлагают использовать именно эти ГОСТы, а не часто применяемый в подобных случаях ЭКГ-рейтинг (Национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности "Экология. Кадры. Государство"»). Как говорится в пояснительной записке, большинство показателей деятельности компании, учитываемых в методике этого рейтинга, к выявлению лучших условий исполнения контракта напрямую не относятся (это, например, участие в экологических и благотворительных проектах). В то же время показатели, характеризующие деятельность исполнителя именно в сфере строительства, ЭКГ-рейтингом «в полной мере не учитываются».

Чтобы избежать перекоса в сторону «репутационных» баллов, «вес» опыта выполнения работ, связанного с предметом контракта, должен составлять не менее 60% от всех показателей квалификации участника конкурса. Речь идет о наличии у компании финансирования, оборудования и специалистов определенной квалификации.

Зампред комитета Госудумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко согласен с тем, что при выборе подрядчика для госстройки одного формально подтвержденного опыта недостаточно. «Компания может иметь большой портфель контрактов, но это еще не означает, что она всегда соблюдала сроки и качественно выполняла работы»,— говорит депутат. Руководитель комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев полагает, что предлагаемые изменения неоднозначны, поскольку «возможность учитывать деловую репутацию создает риск появления очередного формального барьера в отрасли». По его мнению, учитывать репутацию можно только при наличии понятных критериев ее оценки — а с этим пока есть вопросы.

Проект постановления означает сдвиг к сугубо профессиональной оценке бизнеса в строительных госзакупках, говорит первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев. Новый подход разделяет понятия «социальная ответственность» и «квалификация строителя», а введение 60% веса за реальный опыт — это одновременно и четкий сигнал рынку, что строить должен тот, кто умеет, и страховка от размывания квалификационных требований. От изменений, полагает он, выиграют компетентные и добросовестные компании — стандартизированные критерии ГОСТ снижают степень субъективизма при выборе исполнителей. Использование ЭКГ-рейтинга в стройке, по его словам, в частности, позволяло имитировать социальную деятельность и получать госконтракты, при этом специализированные организации (особенно региональные) могли проигрывать крупным холдингам с сопоставимыми производственными мощностями.

Анна Королева