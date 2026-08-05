Операторы частных АЗС рассказали о проблемах из-за дефицита топлива в России

Российский топливный союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами автозаправочных станций. С текстом письма ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Костромская топливная компания вынуждена закупать топливо в удаленных регионах, сообщил владелец Александр Моисеев. Например, одна из последних закупок АИ-95 из Сургута с учетом логистики обошлась КТК в 118 руб. за литр, рассказал он. «При этом бизнес работает с минимальной наценкой»,— добавил господин Моисеев.

Коммерческий директор сети «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев назвал альтернативой закупку дорогого импортного топлива, прежде всего белорусского. Однако розничные цены при этом оказываются примерно на 20 руб. выше за литр, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний. «Люди по таким ценам покупать не готовы при наличии топлива на заправках ВИНК. Поэтому реализация в нашей сети существенно сократилась, и мы вынуждены сокращать расходы»,— отметил господин Соловьев.

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Вадима Рубцова, в последние недели партнерские АЗС «Газпром нефти» в регионе и на трассе М-4 «Дон» перестали получать бензин, несмотря на действующие прямые договоры. Операторам приходится закупать топливо по ценам выше биржевых, что отражается на стоимости в рознице, отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».