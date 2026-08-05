Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины причастны к террористической деятельности на территории Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: ООН

«Речь идет о поставках БПЛА и непосредственной подготовке террористов украинскими военными инструкторами. Фиксируются случаи попадания поставляемого Киеву западного оружия в руки боевиков как в Африке, так и в Латинской Америке и на Ближнем Востоке»,— сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Небензя заявил, что у американских надзорных органов, по его информации, возникли вопросы относительно использования военной помощи, которую Украина получила во время администрации 46-го президента США Джо Байдена.