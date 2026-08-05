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Итальянка нашла лотерейный билет на €1 млн в мусоровозе

В Италии победительница лотереи попросила мусорщиков найти свой билет на €1 млн, который она выбросила по ошибке, рассказал BFM Business. Сотрудники нашли его в мусоровозе, отчиталась компания SANB, занимающаяся сбором мусора и благоустройством в регионе Апулия.

Обладательница билета после розыгрыша лото пошла в местный магазин, чтобы проверить его в специальном автомате. Автомат показал, что билет «не подлежит выплате», поскольку небольшие предприятия могут выплачивать только небольшие выигрыши. Решив, что билет не выиграл, женщина оставила его в магазине, и он был выброшен в мусор. Позже женщина узнала, что именно ее комбинация чисел выиграла €1 млн. Когда она вернулась в магазин, мусор вместе с билетом уже был вывезен. Тем не менее ей удалось вычислить нужный мусоровоз, остановить его и попросить найти билет.

Для поисков мусоровоз отправили на территорию специализированного сортировочного центра. Мусорщики потратили на прочесывание гор отходов более суток. В конечном итоге билет был обнаружен. Как отметил директор SANB Роберто Никола Тоскано, он «чудесным образом остался цел». Теперь его хозяйка сможет получить свой выигрыш.

Екатерина Наумова

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