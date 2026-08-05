Испания и Эквадор конфисковали 21 тонну кокаина и арестовали 44 человека

Испания и Эквадор провели совместную операцию по борьбе с сетью наркоторговли при участии Europol. Об этом написала Associated Press (AP) со ссылкой на заявление испанской полиции. Сообщается, что в ходе операции была конфискована 21 тонна кокаина и арестованы 44 подозреваемых.

AP пишет, что речь идет о многолетнем расследовании деятельности сети наркоторговцев, перевозившей наркотики из Южной Америки в Испанию и финансируемой инвесторами из Дубая. Сообщается, что кокаин прятали среди обычных товаров, в основном вывозимых через эквадорский порт Гуаякиль.

Первые аресты были произведены в марте 2025 года, когда эквадорская полиция арестовала 36 человек и провела обыски в 50 объектах в стране. Позже испанская полиция арестовала восьмерых подозреваемых, также провела многочисленные обыски и конфисковала €1 млн.

Яна Рождественская