Пациентку достали из-под обломков в больнице Донецка

Женщину, пострадавшую при атаке беспилотника на больницу в Донецке, освободили из-под завалов. Сотрудница медицинского учреждения рассказала «РИА Новости», что пациентка оказалась под плитой после взрывной волны.

В спасении участвовали работники, поднявшиеся с нижних этажей больницы. Дрон залетел в палату терапевтического корпуса в Киевском районе Донецка, повредив фасад, несущую стену и остекление. При ударе погибла женщина 1948 года рождения.