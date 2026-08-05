«Главное, чтобы результат был»

Bloomberg сообщает, что бывшие высокие чиновники из России и Европы провели неофициальные переговоры по теме украинского урегулирования. Официальное подтверждение из Москвы и стран-участниц ЕС отсутствует. Примечательно, что, в отличие от остальных присутствующих, имя российского представителя не разглашается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в успехе этого мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Информированное агентство Bloomberg сообщает о второй по счету (может, их было и больше) тайной встрече в Вене. По-научному это называется дипломатия второго трека, неофициальная частная инициатива. Бывшие высокопоставленные чиновники из России, Великобритании, Франции и Германии провели переговоры по теме украинского урегулирования. Организатор — Центр гуманитарного диалога, независимая швейцарская организация, профессиональный посредник по разрешению конфликтов.

От Европы в столицу Австрии прибыли известные в прошлом персоны, можно даже назвать их политическими тяжеловесами. Это бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и посол в РФ Тим Барроу, экс-представитель ЕС в Москве, а также в прошлом замминистра иностранных дел Германии, активный участник ныне забытого «нормандского формата» Маркус Эдерер и один из самых влиятельных французских кадровых дипломатов высшего ранга Пьер Вимон. То есть люди явно неслучайные.

Тем более интересно, кто же все-таки представлял Россию. Bloomberg об этом не сообщает: это условие организатора, как-никак совещание объявлено тайным. Хотя информация все-таки утекла в СМИ, ничего тайного нынче нет. Так, появились некие сообщения о том, что, по слухам, этот «некто» — экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин. Если это вдруг подтвердится, тогда можно считать, что уровень российского представительства также был весьма высоким.

Как известно, первая похожая встреча состоялась в Баку. По данным СМИ, с российской стороны в ней принимали участие председатель совета директоров «Газпрома» и экс-премьер РФ Виктор Зубков, а также глава СПЧ Валерий Фадеев. Официальные источники всех стран-участниц ЕС отказались это комментировать. Напомним, что сообщил об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Последний заявил тогда, что слышит об этом впервые. По словам господина Алиева, он тоже случайно узнал об этом из данных пограничной службы.

Логика всех этих мероприятий понятна. Если не удается наладить контакты на официальном уровне, всегда можно попытаться сделать это кулуарно.

Участники таких встреч свободны от каких-либо дипломатических рамок или обязательств, поэтому могут предлагать все что угодно и вести открытую беседу, без прессы и обязательных заявлений. Попытки такие были и раньше. В целом это общепринятая мировая практика. Главное, чтобы результат был. Вот с этим пока не очень. Поэтому и комментировать нечего.

Дмитрий Дризе