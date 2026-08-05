Для свердловских аграриев забронировали 6,7 тыс. тонн топлива

Минсельхоз и Минэнерго РФ подтвердили бронь в 6,7 тыс. тонн дизельного топлива для аграриев Свердловской области. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, это позволит провести уборочную кампанию без остановок в августе. Большая часть объема уже распределена между сельхозпредприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вопрос обеспечения аграриев топливом обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Швиндта. Отмечается, что одна из основных задач сейчас — обеспечить стабильные поставки в отдаленные территории и контролировать наличие топлива на местных АЗС.

«По информации представителей российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), поставки проводятся, формируется запас топлива. Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на заправочных станциях связано с текущей логистикой»,— сообщили в департаменте.

Ценообразование в регионе продолжает контролировать ФАС.

Ранее «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» начали показывать, на каких АЗС в Екатеринбурге есть топливо и нет очередей.

Полина Бабинцева