Рубль определяется с курсом

Минфин на 20% увеличит покупки валюты. В рамках бюджетного правила ведомство будет направлять на эти цели 6,5 млрд руб. в день. Всего же с 7 августа по 4 сентября на покупку иностранной валюты и золота Минфин намерен потратить больше 136 млрд руб. В июле показатель был на уровне 123 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При этом на рынке ожидали гораздо меньших объемов в последнем летнем месяце. Аналитики Reuters предполагали, что нетто-покупки Минфина в рамках бюджетных операций сократятся до нуля или перейдут в небольшие продажи. Решение ведомства “Ъ FM” обсудил с главным экономистом Газпромбанка Павлом Бирюковым:

«Это обусловлено тем, что Минфин получил чуть больше квартальных нефтегазовых поступлений, чем предполагалось. И, как следствие, это сформировало более высокие ожидаемые доходы за прошедший период. Минфин смог больше денег потратить на покупку валюты в рамках операций на рынке по бюджетному правилу. Какое влияние эта коррекция окажет на валютный рынок? Мы предполагаем, что влияние на курс рубля будет ограниченным.

Решающую роль на динамике валютного рынка будет формировать существующий набор фундаментальных факторов, а именно динамика экспортных цен на нефть и, возможно, сезонный рост спроса импортеров на валюту. В июле 2025-го средняя экспортная цена по данным Минэкономразвития составила $59 за баррель против почти $64 за июнь. То есть мы видим продолжающееся сокращение экспортных цен на нефть».

Аналитики «Альфа-Инвестиций» считают, что спрос на валюту увеличится. Этот тренд приведет к умеренному ослаблению рубля. К концу августа эксперты ожидают, что доллар будет стоить 81 руб. 50 коп., а юань — 12 руб. 10 коп.

В «Цифра брокере» уверены, что российская валюта в краткосрочной перспективе останется вблизи 80 руб. за доллар. Затем рубль начнет снижение в направлении 85 руб. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец согласна с тем, что российская валюта ослабнет, но не драматично:

«Вообще нельзя не отметить некоторую забавность ситуации: пока рубль был крепким, Минфин нас объявлениями о покупках обычно удивлял, так как они оказывались ниже ожиданий рынка. А вот теперь, когда рубль слабеет, ситуация развернулась. Наверное, это все-таки в большей степени просто балансирует более ожидаемый приток выручки от экспортеров. В этом смысле такие меры будут нейтральными для рынка. Хотя при прочих равных чем выше операции по покупке, тем больше некоторый дополнительный эффект в сторону ослабления рубля.

По большому счету у нас исходно большие шансы закрепляться на уровнях выше 80 по рублю-доллару. Но все-таки основная неопределенность августа, на мой взгляд, связана не с операциями Минфина, а с тем, на каком уровне сложится чистый импорт нефтепродуктов для России. Второй месяц будет действовать эмбарго вывоза дизеля, станет постепенно увеличиваться объем импорта по бензину. И как раз этот фактор локально может усилить ослабление рубля в августе».

Российская валюта на фоне сообщения Минфина уже начала падать. Курс юаня прибавлял примерно 0,5%, торгуясь в районе 12 руб. Доллар увеличился незначительно — на 0,08% — до чуть более 81 руб.

Светлана Белова, Леонид Пастернак