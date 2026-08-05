«В Екатеринбурге один из самых требовательных покупателей в стране»

Екатеринбург занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по вводу жилья, несмотря на сложные экономические условия. В I полугодии 2026 года в регионе ввели 1,973 млн кв. м жилья, а за первые семь месяцев городская администрация выдала разрешения на строительство 1,2 млн кв. м. При этом в город продолжают стремиться игроки из других городов. На круглом столе «Региональная экспансия девелоперов: как масштабировать бизнес и сохранить доверие территории», организованном «Ъ-Урал», девелоперы заявили, что конкуренция помогает улучшать качество жилья, а покупатели в Екатеринбурге — одни из самых требовательных.

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Несмотря на сложности в строительной отрасли, Свердловская область и Екатеринбург сохраняют высокие показатели ввода жилья. В региональном минстрое сообщили, что в I полугодии 2026 года в регионе ввели 1,973 млн кв. м жилья, в том числе 1,073 млн кв. м в многоквартирных домах (МКД). Сейчас область занимает второе место по вводу МКД в стране, уступая только Москве, и шестое место по общему вводу жилья. «На 2026 год целевое значение по объему жилищного строительства – 3 млн кв. м. Общий портфель строящегося многоквартирного жилья на Среднем Урале превышает 6 млн кв. м»,— рассказали в свердловском министерстве.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе «Ъ-Урал» «Региональная экспансия девелоперов: как масштабировать бизнес и сохранить доверие территории» сообщил, что в мэрии не фиксируют снижения по вводу жилья и за первые семь месяцев 2026 года выдали разрешения на строительство 1,2 млн кв. м. По его словам, выдачу разрешений приходится даже ограничивать, чтобы не допустить эффекта «мыльного пузыря», а также поддержать механизм комплексного развития территорий (КРТ).

Однако дальше ужесточать эту политику в администрации не планируют.

«В ряде городов, где резко ограничили выдачу разрешений на строительство, спрос сохранился, а предложение сократилось. Это неизбежно привело к росту стоимости квадратного метра, однако покупательная способность населения от этого не выросла. Для нас главное — чтобы жители улучшили качество своей жизни, а не увеличить маржу конкретного застройщика»,— сказал господин Галямов, добавив, что город рад приходу новых девелоперов и старается создать для них понятные условия на рынке.

«Мы всегда делали все, чтобы сюда заходили иногородние девелоперы, потому что это повышает качество продукта и влияет на его стоимость. При большой конкуренции всегда выживет тот, кто даст лучший продукт»,— заявил он.

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По мнению президента «Гильдии строителей Урала» Вячеслава Трапезникова, сегодня рынок институционально удерживает прозрачность отношений с властью и работоспособность институтов. «Экспертизу раньше можно было проходить годами, разрешение на строительство было как черный ящик: руку засовываешь и не знаешь, что тебя ждет»,— сказал он, пояснив, что в последние годы видны изменения к лучшему.

2/3 застройщиков, работающих в регионе, показали снижение выручки в I квартале текущего года, рассказал директор по продажам федерального девелопера «Унистрой» в Екатеринбурге Вадим Герасимов.

В последние полгода, по данным застройщика, спрос на квартиры планомерно снизился примерно на четверть. Это объясняют большей осторожностью покупателей из-за снижения доступности ипотеки.

Однако в компании рассказали, что в июле этого года в Екатеринбурге зафиксировали рекордное количество продаж за наличные. В нынешних условиях основным конкурентом застройщиков становится рынок вторичного жилья.

Девелоперы, работающие в других регионах, назвали покупателей в Свердловской области «в хорошем смысле избалованными». «Здесь люди внимательно относятся к качеству продукта, деталям отделки, благоустройству, сервису. Такая требовательность — это не вызов для девелопера, а стимул постоянно повышать стандарты»,— сказал директор кластера Урал группы «Самолет» Роман Лукьянов. Поддержал тему и коммерческий директор уральского строительного холдинга «Атом» Данил Кузнецов, заявив, что на экскурсии по домам в Санкт-Петербурге представители уральской компании были удивлены их низкому качеству по сравнению с екатеринбургскими.

«Комфорт-класс в Екатеринбурге — это бизнес-класс в Казани. Здесь в комфорт-классе везде есть лобби, и это правило хорошего тона»,— сказал Вадим Герасимов.

Директор по девелопменту компании «Практика» Сергей Агарков заметил, что любой регион и даже район города требуют адаптации, поэтому приходить с готовыми решениями в любом случае не получится. «У каждой локации есть свой исторический контур, сложившиеся запросы, понимание внутриквартальных взаимодействий. Сложившуюся жизнь людей не надо разрушать, нужно сохранить ценное и добавить новое, чтобы произошло развитие»,— сказал он. Его коллеги по строительной отрасли согласились, что существуют примеры, когда федеральный застройщик не учитывает специфику проекта, и это оборачивается негативными последствиями для города.

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В большей мере рынок Екатеринбурга и подход к продукту формируют местные компании, которые закладывают свои стандарты, считают девелоперы. «У нас в городе более 90% домов сдаются с отделкой, чтобы покупатели могли заехать и не жить в постоянном ремонте. Это не стандарт для России. Закрытые дворы мы тоже стали делать одними из первых, а сейчас они есть во многих проектах»,— сказал господин Кузнецов. В то же время он отметил, что иногда девелоперы из других регионов помогают внедрять новые решения местным компаниям. «Вместе с новыми проектами мы привозим проверенные технологии, подходы к управлению строительством и зачастую партнеров и поставщиков, которые после реализации первых проектов продолжают работать в регионе. В результате развивается вся отрасль, усиливается конкуренция»,— сказал Роман Лукьянов.

Анна Капустина