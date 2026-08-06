Авторынок уходит в отпуск

Петербургский авторынок в июле замедлился, показав снижение на 7%. В то же время в Ленобласти продажи новых авто выросли на 9%. Эксперты связывают ситуацию с повышением утильсбора, а также с ситуацией на топливном рынке и летним сезоном отпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За семь месяцев 2026 года в Петербурге, по данным Минпромторга, продали 41 302 новых легковых авто, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года 38 220 машин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ За семь месяцев 2026 года в Петербурге, по данным Минпромторга, продали 41 302 новых легковых авто, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года 38 220 машин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Продажи новых легковых авто в Петербурге по итогам июля 2026 года в сравнении с июлем 2025 года сократились на 7%, с 6912 до 6380 штук, следует из отчета «Автостата» (есть в распоряжении редакции). Региональный рынок в этом месяце, наоборот, вырос на 9%, с 1593 до 1749 штук соответственно.

Лидером продаж в городе остается Haval. За месяц бренд реализовал в городе 1051 авто, из которых на модель Jolion пришлось 404 штуки. Второе место у марки Tenet, выпускаемой на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, а также на бывшем заводе GM в Шушарах (Санкт-Петербург) с проданными 723 машинами. Из всего объема продаж на модель Т7 пришлось 431 регистрация, а на T4L — 198.

Третье место у АвтоВАЗа, который продал в июле 666 машин против 719 в том же месяце годом ранее. Также год к году ухудшился показатель у Changan: 372 против 574 авто. Немного выросли продажи у Geely: 572 против 525.

В Ленобласти фаворитом остается Lada с проданными 366 авто. Среди наиболее популярных моделей марки на региональном рынке остаются Granta (111 штук) и Vesta (88). Следом в топе Haval (347), Tenet (225), Geely (128) и Changan (99). Все марки по итогам июля 2026 года к июлю 2025 года показали рост, кроме Changan, продажи которого упали на 29%.

В целом за семь месяцев 2026 года в Петербурге, по данным Минпромторга, продали 41 302 новых легковых авто, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (38 220 машин).

В прошлом году начиная с июля авторынок в Петербурге стал расти. Ежемесячно в городе продавалось более 7 тыс. машин, говорит автоэксперт Денис Гаврилов. Это было обусловлено новым утильсбором на автомобили с двигателями свыше 160 л. с., который ввели осенью. Сейчас подобного фактора нет, поэтому уже несколько месяцев объем продаж машин держится в пределах 6–7 тыс.

При этом факторы, которые летом могли оказать как положительное, так и негативное влияние (снижение ставки ЦБ или дефицит топлива), не стали существенными для авторынка, считает эксперт. Также собеседники «Ъ Северо-Запад» на рынке отмечают, что на спрос негативно повлиял сезон летних отпусков населения.

Относительно прогнозов на второе полугодие 2026 года руководитель коммерческой группы «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес» по Санкт-Петербургу и СЗФО Денис Ленивко замечает, что, с одной стороны, наблюдается скачок доступности и привлекательности автокредитов. С другой стороны, возобновился рост курса валют, а возможные изменения цен на топливо могут побудить потребителей отложить покупки.

Владимир Колодчук