Судьбу Leonardo определят торги

Оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo выставят на торги в 2027 году. Власти обсуждают варианты приватизации группы «Сирена-трэвел», сообщили источники РБК в авиаотрасли.

Активы перешли в собственность государства в феврале 2026 года, предварительный интерес к Leonardo проявляют структуры «Ростеха», «Аэрофлот» и разработчик IT-решений ORS. Помимо системы бронирований, в холдинге есть и другие компании. Так, крупным банкам может быть выгодно приобретение Транспортной клиринговой палаты. Она занимается взаиморасчетами между авиакомпаниями и агентами по продаже билетов.

Помимо прочего, необходимо будет найти покупателя и для гостиничного бизнеса, куда входит сеть апарт-отелей VALO и комплекс Novotel. Ожидается, что государство оставит под своим контролем четверть бизнеса компании, говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов:

«Чтобы понимать суть сложностей и перспективы сделки, необходимо понимать предысторию компании "Сирена" и ее основного актива. Толчок в развитии система получила в период ухода таких операторов, как Sabre и Amadeus, в 2022 году. И основными участниками разработки выступили непосредственно сама группа компаний "Сирена-трэвел" и дочерние предприятия "Ростеха".

Отсюда становится очевидно, что основным интересантом наряду с ведущими авиакомпаниями, например "Аэрофлотом", становится непосредственно "Ростех". То есть здесь будет и желание монетизировать максимальным образом то, что было сделано ранее, и максимально глубокое погружение, компетенция, экспертиза и ресурсы, необходимые для дальнейшего развития и поддержания продукта.

Если говорить о текущей процедуре торгов, то речь идет о реализации акций группы компаний "Сирена-трэвел", которые ранее были изъяты в пользу государства.

Власти планируют за собой оставить 25% бизнеса как стратегически важного предприятия, 75% акций выставляется на реализацию. То, что касается переноса сроков с октября 2026-го на январь 2027-го, официальная причина — сложность аудита активов, проекта и группы компаний в целом».

Слушания по делу «Сирена-трэвел» проходили в закрытом режиме. Среди ответчиков были несколько десятков физических и юридических лиц, следует из карточки Никулинского районного суда. По версии Генпрокуратуры, группа компаний была создана благодаря похищенной госсобственности и на доходы бывшего чиновника, депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова.

Ранее “Ъ” оценивал стоимость активов холдинга более чем в 35 млрд руб., а валовую прибыль — в 8,5 млрд руб. И такие показатели должны заинтересовать покупателя, объясняет профессор, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков:

«Ситуация вокруг "Сирены-трэвел" и системы бронирования Leonardo — достаточно показательный пример того, как в настоящее время государство действует в отношении стратегически важных активов. В конце зимы 2026-го суд передал компанию в собственность государства. Одним из обвинений стало сокрытие иностранного контроля: один из совладельцев имел кипрское гражданство и, соответственно, не проинформировал регулятора об этом.

Важно понимать масштаб: речь идет о системно значимой компании, через которую, по сути, бронируется огромная часть авиабилетов в стране, сервисы регистрации пассажиров и багажа. Это критическая, на самом деле, структура, именно поэтому государство действовало так решительно. Более того, были арестованы активы, в том числе непрофильные объекты — питерская гостиница и сеть апарт-отелей. Бизнес у компании рабочий, прибыльный.

Выручка за 2025 год выросла достаточно сильно, до 7 млрд руб., и, соответственно, увеличилась прибыль.

Поэтому было логично, что в дальнейшем государство захочет этот актив монетизировать. Что касается будущего компании, я думаю, что глобальных изменений никаких не произойдет с учетом того, что это значимая компания, значимый бизнес. Очень многое будет зависеть от того, кто ее купит. Опять же, если будет покупатель, связанный с группой "Ростех", я думаю, что стратегический курс останется прежним, просто, может быть, добавится большей технологической составляющей».

В 2023, 2024 и 2026 годах в системе бронирований Leonardo происходили сбои, которые приводили к масштабным проблемам у авиакомпаний и пассажиров. Например, в январе 2026-го проблема затронула свыше 20 тыс. пассажиров, а задержано или отменено было около 70 рейсов по всей стране, заявляли в Ассоциации туроператоров. “Ъ FM” направил запрос в «Ростех», «Аэрофлот» и компанию ORS с просьбой прокомментировать потенциальное участие в торгах.

Анна Кулецкая