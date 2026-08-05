Суточная переработка нефти в России выросла на 4% в июле

По итогам июля суточная переработка нефти в России увеличилась примерно на 4%, сообщил «Ъ» источник в отрасли. При этом, по его оценкам, производство бензина незначительно сократилось, и рынок остается в дефиците.

Выпуск дизельного топлива тем временем вышел в профицит, увеличившись в июле почти на 10%, отметил собеседник «Ъ». Несколько нефтеперерабатывающих заводов в начале августа восстановили работу или готовятся к открытию после ремонтов, следует из материалов агентства Platts (есть у «Ъ»). В отчете отмечается, что нехватка топлива на рынке сохраняется из-за продолжающихся атак на инфраструктуру.

По мнению собеседника «Ъ», новые меры государства по поддержке топливного рынка не увеличивают производство топлива, а лишь меняют порядок его распределения. Среди мер — разрешение на оборот топлива класса «Евро-2», снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запрет на экспорт бензина. В краткосрочной перспективе это позволит сократить число повторных перепродаж, направить дефицитный ресурс конечным потребителям и уменьшить разрыв между заводскими и мелкооптовыми ценами, считает источник. Однако фундаментальные причины локальных дефицитов таким образом не устраняются, подчеркнул он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».