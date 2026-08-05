В Грузии обсуждают будущее активов «Интер РАО» после введения санкций ЕС
Власти Грузии ведут консультации относительно местных активов «Интер РАО» (MOEX: IRAO) после введения санкций ЕС против российской генерирующей компании. Об этом на брифинге сообщил вице-спикер парламента Грузии и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский.
«Ведутся определенные консультации с зарубежными партнерами, встречи экспертов в правительственных структурах. Пока больше ничего сказать не могу. Мы сделаем все, чтобы санкции не затронули грузинское население»,— цитирует господина Вольского агентство Business Press News.
В Грузии «Интер РАО» владеет 75% акций компании «Теласи», которая обеспечивает электроснабжение Тбилиси, а также контролирует две ГЭС — «Храми-1» (113 МВт) и «Храми-2» (114 МВт) через голландскую Gardabani Holdings B.V. ЕС ввел санкции в отношении компании 23 июля. Еврокомиссия связывает свои претензии к «Интер РАО» с высокой долей контроля со стороны государства: государственный «Роснефтегаз» владеет 27,6% акций компании, 8,57% принадлежат «Россетям», а глава «Роснефти» Игорь Сечин входит в состав совета директоров.
Национальный банк Грузии (НГБ) заявил в конце июля, что грузинские банки продолжат предоставлять услуги «Теласи» в национальной валюте в соответствии с требованиями действующих санкций. Как отмечали в НГБ, сама «Теласи» в перечень ограничительных мер ЕС не включена, при этом компания оказывает критически важные услуги, бесперебойное функционирование которых необходимо для населения и экономики.
В июле 2026 года Евросоюз ввел 21-й пакет санкций против России, впервые распространив ограничения на крупную генерирующую компанию — «Интер РАО». Это может осложнить работу компании на зарубежных рынках и повлиять на экспортные поставки, а также на платежи в адрес «Интер РАО» от контрагентов. Санкции затронули нефтяную отрасль России и Белоруссии, банки, платежные системы, Мосбиржу и криптовалютную инфраструктуру, рынок СПГ, транспортный сектор и металлургическую отрасль.
До начала 2025 года «Интер РАО» сократила экспорт электроэнергии, в частности, прекратив коммерческие поставки в страны Балтии и Финляндию весной 2022 года. С января 2026 года были приостановлены поставки электроэнергии в Китай. На данный момент «Интер РАО» осуществляет поставки в десять стран, включая Казахстан, Монголию, Киргизию и Грузию, хотя объемы поставок в Грузию и Турцию несопоставимо меньше, чем в Казахстан и Монголию. За 2025 год экспорт компании снизился на 12,8% в годовом исчислении, составив 7,43 млрд кВт?ч.