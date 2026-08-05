В Грузии обсуждают будущее активов «Интер РАО» после введения санкций ЕС

Власти Грузии ведут консультации относительно местных активов «Интер РАО» (MOEX: IRAO) после введения санкций ЕС против российской генерирующей компании. Об этом на брифинге сообщил вице-спикер парламента Грузии и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский.

«Ведутся определенные консультации с зарубежными партнерами, встречи экспертов в правительственных структурах. Пока больше ничего сказать не могу. Мы сделаем все, чтобы санкции не затронули грузинское население»,— цитирует господина Вольского агентство Business Press News.

В Грузии «Интер РАО» владеет 75% акций компании «Теласи», которая обеспечивает электроснабжение Тбилиси, а также контролирует две ГЭС — «Храми-1» (113 МВт) и «Храми-2» (114 МВт) через голландскую Gardabani Holdings B.V. ЕС ввел санкции в отношении компании 23 июля. Еврокомиссия связывает свои претензии к «Интер РАО» с высокой долей контроля со стороны государства: государственный «Роснефтегаз» владеет 27,6% акций компании, 8,57% принадлежат «Россетям», а глава «Роснефти» Игорь Сечин входит в состав совета директоров.

Национальный банк Грузии (НГБ) заявил в конце июля, что грузинские банки продолжат предоставлять услуги «Теласи» в национальной валюте в соответствии с требованиями действующих санкций. Как отмечали в НГБ, сама «Теласи» в перечень ограничительных мер ЕС не включена, при этом компания оказывает критически важные услуги, бесперебойное функционирование которых необходимо для населения и экономики.

Георгий Двали, Тбилиси