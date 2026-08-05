Мосбиржа сообщила о росте вдвое объема торгов драгметаллами в июле

Объем торгов драгметаллами на Московской бирже (MOEX: MOEX) составил 461,9 млрд руб. в июле. Это в 2,3 раза больше аналогичного периода годом ранее, сообщила пресс-служба площадки.

Наибольшая доля торгов пришлась на золото. Объем сделок с этим металлом на Мосбирже вырос на 2,3 раза — до 449 млрд руб. Объем операций с золотом составил 44,3 т, из которых 28,6 т составили своп-сделки, а 15,7 т — спотовые операции.

Объем торгов серебром в июле достиг 10,9 млрд руб. (75,9 т), палладием — 1,2 млрд руб. (0,4 т), платиной – 706 млн руб. (0,2 т). В натуральном выражении к июлю 2025 года объем торгов золотом вырос в 1,9 раза, серебром — в 12,7 раза, палладием — в 3,3 раза, платиной — в 2 раза. Общее число сделок на рынке драгметаллов за прошедший месяц увеличилось на 87% год к году — до 286,6 тыс.