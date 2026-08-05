Суд обязал перечислить налоговой деньги Блиновской после снятия с них ареста
Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марию Ознобихину выплатить ФНС России около 41 млн руб. С этой суммы ранее сняли арест для погашения недоимки по налогам. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Финуправляющая Блиновской считает, что деньги, с которых сняли арест, необходимо пропорционально распределить между конкурсными кредиторами — лицами, которые имеют право требовать от «королевы марафонов» возврата средств. В ФНС утверждают, что у этих денег есть целевое назначение — они должны быть использованы для погашения недоимки.
С 41 млн руб. был снят арест в октябре 2024 года. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и начал оценивать и продавать ее имущество на торгах. Заявления подали три кредитора: ФНС (1,2 млрд руб.), ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанк (на 8 млн руб. и 13 млн руб.). В начале 2025 года госпожа Ознобихина попросила суд разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, в частности выплатить 41 млн руб. налоговой. В апреле на заседании она назвала свое ходатайство преждевременным.
Весной 2025 года блогера и автора «Марафона желаний» приговорили к пяти годам колонии, позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 млн руб., отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. У нее изъяли также имущество на 587 млн руб.
В марте 2025 года суд признал блогера Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, приговорив к пяти годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд снизил срок наказания до 4,5 года, также был взыскан штраф в 1 млн руб. и арестовано имущество на 587 млн руб.
Финансовый управляющий Марию Ознобихину в апреле 2026 года запросила у Арбитражного суда Москвы сведения о денежных переводах Елены Блиновской в ОАЭ и возможном наличии у нее имущества в этой стране. Суд направил соответствующий запрос, так как при анализе банковских выписок были обнаружены платежи в адрес двух компаний в ОАЭ, что может указывать на наличие имущества за границей, подлежащего включению в конкурсную массу.
В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, после чего была открыта процедура реализации ее имущества. Федеральная налоговая служба (ФНС) является одним из кредиторов, предъявив требования на 1,2 млрд руб., помимо ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанка (8 млн руб. и 13 млн руб.).