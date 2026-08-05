Суд обязал перечислить налоговой деньги Блиновской после снятия с них ареста

Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марию Ознобихину выплатить ФНС России около 41 млн руб. С этой суммы ранее сняли арест для погашения недоимки по налогам. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Финуправляющая Блиновской считает, что деньги, с которых сняли арест, необходимо пропорционально распределить между конкурсными кредиторами — лицами, которые имеют право требовать от «королевы марафонов» возврата средств. В ФНС утверждают, что у этих денег есть целевое назначение — они должны быть использованы для погашения недоимки.

С 41 млн руб. был снят арест в октябре 2024 года. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и начал оценивать и продавать ее имущество на торгах. Заявления подали три кредитора: ФНС (1,2 млрд руб.), ВТБ (270 млн руб.) и Сбербанк (на 8 млн руб. и 13 млн руб.). В начале 2025 года госпожа Ознобихина попросила суд разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, в частности выплатить 41 млн руб. налоговой. В апреле на заседании она назвала свое ходатайство преждевременным.

Весной 2025 года блогера и автора «Марафона желаний» приговорили к пяти годам колонии, позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 млн руб., отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. У нее изъяли также имущество на 587 млн руб.