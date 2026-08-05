Киргизская SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в Москву

Киргизская авиакомпания SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в московский аэропорт Домодедово. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

SkyFru будет выполнять рейсы в Москву на Boeing 737-300 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Расчетное время полета составляет четыре часа. На первый рейс авиакомпании из Москвы в Бишкек зарегистрировались 147 пассажиров, уточнили в Минтрансе. Это максимальная загрузка самолета.

Помимо SkyFru, рейсы между Бишкеком и Москвой выполняют еще четыре авиакомпании: российские «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», а также киргизские Avia Traffic и Aero Nomad Airlines.