Белоруссия обнулила экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы

Правительство Белоруссии обнулило экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГ), этан, бутан и изобутан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщила правительственная пресс-служба.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на сделки, заключенные с 1 августа 2026 года, указано в публикации.

Белорусское правительство ввело экспортные пошлины на СУГ, этан, бутан и изобутан в апреле из-за роста цен на нефть и газ на фоне ближневосточного кризиса. В начале мая таможенные тарифы выросли сразу в 25 раз: до $131,6 за тонну для СУГ и $118,4 — для трех других типов газа. 1 июля их снизили почти в два раза — до $69,5 и $62,5 за тонну соответственно.