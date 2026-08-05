Более половины гражданских дел в судах Свердловской области связаны с долгами по кредитам

В первом полугодии 2026 года более половины рассмотренных судами Свердловской области гражданских дел были связаны со взысканием задолженности по кредитам и займам, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

За шесть месяцев было рассмотрено 375,9 тыс. гражданских дел. Из них более 211 тыс. дел (или 56% общего числа) касаются кредитных и заемных обязательств.

Основной объем гражданской нагрузки пришелся на мировых судей — они рассмотрели 327,7 тыс. дел. В районные суды поступило 41,6 тыс. дел, что на 6% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Мировые судьи рассмотрели 203,7 тыс. дел о взыскании задолженности по кредитам и займам — на 12% больше, чем в прошлом первом полугодии. Второй по распространенности категорией стали коммунальные споры: их число сократилось с 127,3 тыс. до 105,9 тыс.

В районных судах иски о взыскании кредитных и заемных обязательств также на первом месте. На них приходится 7,35 тыс. дел (или 19% от числа исков). Еще 4,98 тыс. дел связаны с жилищными спорами и взысканием платы за коммунальные услуги.

Максим Езерский