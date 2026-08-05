Суд не стал отменять заочный арест топ-менеджера FESCO Рабиновича

Апелляционная инстанция Московского городского суда отклонила жалобу защиты на заочный арест бывшего совладельца транспортной группы FESCO Михаила Рабиновича по делу о растрате. Об этом “Ъ” сообщили участники процесса. Защита указывала, что фигурант не скрывается от следствия, а не может вернуться в Россию в силу объективных обстоятельств.

Постановление об аресте фигуранта в июле 2026 года вынес Мещанский районный суд Москвы, удовлетворив соответствующее ходатайство управления по расследованию организованной преступности Следственного департамента МВД, вместе с ним заочно арестован был бывший президент транспортной группы Аркадий Коростелев.

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания обвиняемых в России или их экстрадиции из-за границы. Судебное решение было необходимо для организации международного розыска фигурантов по линии Интерпола.

Уголовное дело о растрате в отношении топ-менеджеров FESCO возбудили 11 февраля 2026 года. По версии следствия, в 2022–2023 годах топ-менеджеры FESCO купили ООО «Владпорттранс» в рамках проекта по развитию портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. При этом «Владпорттранс» в тот момент не вел финансово-хозяйственную деятельность, а порт купили по завышенной стоимости. Организатором преступной группы следствие считает Михаила Рабиновича.

12 февраля Мещанский суд арестовал бывшего главу совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию компании Бориса Иванова. Они не признают вину, защита Андрея Северилова требовала освободить его из-под стражи под залог, но суд отказал в этом.

Ефим Брянцев