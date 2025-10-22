Астраханский завод по производству томатной пасты начнет выпускать яблочное пюре

Астраханское ООО «Томарина» запустила производство яблочного пюре на новом заводе в Красноярском районе (начал работу осенью этого года). Продукция будет поставляться крупным российским производителям соков и детского питания. Сырье для пюре поступает из Ставрополья, сообщили ТАСС в компании.

ООО «Томарина» зарегистрировано в июле 2023 года в селе Красный Яр Астраханской области. Компания специализируется на выращивании овощей, бахчевых, корнеплодов, грибов и трюфелей. Общество возглавляет Игорь Закриевский. Единственным учредителем выступает петербургское АО «Арманик Капитал». Среднесписочная численность сотрудников на 2024 год — 115 человек. В прошлом году доходы юрлица составили 185 млн руб. при обороте 1,4 млрд руб. Активы предприятия оцениваются в 194 млн руб. Производитель участвовал в пяти арбитражных делах на общую сумму 39 млн руб. Одно из них частично проиграно, остальные четыре находятся на рассмотрении. В своем регионе «Томарина» занимает вторую строчку, уступая ООО «АПК Астраханский», чья выручка составляет 4,89 миллиарда рублей.

В настоящее время для оптимизации работы завод выпускает томатную пасту. Работа предприятия начинается с высадки саженцев и заканчивается фасовкой готового продукта. Процесс создания томатного концентрата занимает около полугода, с середины весны до середины осени. Завод перерабатывает более 4 тыс. тонн томатов в сутки и занимает 6 тыс. га полей и 10 тыс. кв. метров теплиц. В проект вложено 7,6 млрд руб., создано 400 рабочих мест с перспективой увеличения до 1 тыс.

Первую очередь завода ввели в эксплуатацию в 2024 году с мощностью переработки 1,5 тыс. тонн томатов в сутки, что позволило региону обеспечивать около 50% выпуска томатной пасты в России. За прошлый год компания собрала 62 тыс. тонн томатов и произвела 10,2 тыс. тонн готовой продукции. В сентябре этого года «Томарина» запустила вторую линию по производству томатной пасты (мощность достигла 3 тыс. тонн в сутки). Ранее предприятие заявило о планах перерабатывать 230 тыс. тонн томатов в год и производить около 28 тыс. тонн пасты, теперь оно будет перепрофилировано под производство яблочного пюре.

Нина Шевченко