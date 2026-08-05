Банкоматы загрузились обманом

Количество мошенничеств через банкоматы выросло в 70 раз за год. Об этом говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты, которые изучили статистику ЦБ за второй квартал 2026-го. По их словам, в основном жертв убеждают вносить наличные для переводов на чужие счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Метод резко стал популярным после того, как банки стали блокировать подозрительные трансакции через СБП и другие безналичные средства платежа. При этом средняя сумма похищенного через банкоматы, как правило, выше, заметил управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин:

«Во втором квартале 2025-го было всего 23 операции без открытия счета на 16,5 млн руб., сейчас их стало уже 1 764 на 252 млн руб. Два ключевых фактора: с сентября прошлого года Банк России начал учитывать внесение наличных через банкоматы с использованием токенизированных карт, то есть часть операций просто появилась в статистике. Второй момент — после того, как банки стали лучше останавливать подозрительные переводы по картам и через СБП, мошенники начали убеждать людей снять наличные с карт и внести их через банкомат на чужой счет. В общем объеме масштабы такого вида мошенничества мизерные, но средняя сумма, потерянная человеком за одну такую операцию, крупная. А вот возмещение остается нулевым.

Похоже, схему постепенно ставят на поток. 143 тыс. руб. — это средняя потеря одного человека.

Теперь банки и ЦБ РФ прежде всего усилят контроль операций по QR и NFC, будет больше предупреждений, звонков и отказов в операциях, в том числе и для обычных клиентов. Потом мошенники придумают новый ход, а Банк России ответит новым регулированием».

На рост мошенничества через банкоматы повлияли и другие факторы, при этом технической возможности обезопасить клиентов не существует, считает начальник управления цифровой криминалистики компании Angara SOC Никита Леокумович:

«Рост мошенничества с использованием банкоматов обусловлен тем, что у населения стало больше наличных. Этому способствует и лето, и текущая денежно-кредитная политика. Люди все чаще держат деньги в кэше. Когда мошенник ведет переговоры с жертвой, он первым делом выясняет, какие активы у гражданина есть (квартиры, машины и так далее), а также какие средства и где они лежат. Если они лежат на карте, то дальше идут переводы на "безопасный счет" и так далее. Если — в наличке, то просят сначала их закинуть на карту, причем либо на ту, что принадлежит самой жертве, либо на счет подставных лиц-дропов. Рекомендации не поменялись: не нужно доверять всем подряд, переводить деньги на "безопасные счета" и так далее.

Если сам человек переводит деньги, то никакими техническими средствами мы противодействовать этому не можем. Да, были попытки заблокировать крупные переводы и так далее, но люди чаще всего сами отказываются от таких защитных мер, поскольку это неудобно. Многие считают это посягательством на личную жизнь».

С 1 сентября прошлого года банки получили право блокировать подозрительное снятие наличных на 48 часов. Логично было бы ввести похожий запрет и на внесение средств, рассуждает младший директор агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«Несмотря на совершенствование всех систем борьбы с фродом, продолжают расти объемы хищения средств по различным схемам, ЦБ это подтверждает. Банкоматы, скорее всего, оказались слабым местом, и поэтому сейчас мы видим некоторое увеличение объемов.

В целом проблема мошенничества остается очень серьезной, и объемы растут.

Наверное, имеет смысл, как и в других случаях, вводить некий период охлаждения, когда денежные средства попадают на счета третьих лиц не сразу, а на какой-то момент блокируются. Банк просто выясняет, действительно ли вы вносили средства и не находитесь ли под влиянием третьих лиц. Это стандартные операции, которые проводятся сейчас в отношении, например, безналичных платежей. И потом, довольно странная ситуация, когда человек пачку денег засовывает в банкомат, чтобы передать ее третьим лицам. Это отслеживается и может быть купировано».

Также с мая этого года банки обязаны принимать заявления о мошеннических хищениях от граждан, даже если они не были их клиентами, отмечает пресс-служба регулятора.

Никита Путятин