Правила Судного дня

5 февраля 2026 года истек последний договор, ограничивавший стратегические ядерные арсеналы России и США (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, или СНВ-III). В течение четверти века до этого распались Договор по противоракетной обороне (2002), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (2019), Договор об обычных вооруженных силах в Европе (2023) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (2023). Но если прежде разрушение элементов сопровождалось попытками выстроить новый баланс, то теперь, впервые с 1972 года, система договорных ограничений исчезла практически целиком, не оставив даже проекта новой архитектуры.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году открыла ядерный век. Год спустя американцы предложили передать контроль над всеми ядерными материалами международной организации под эгидой ООН — до того, как другие страны обзаведутся собственным ядерным оружием. СССР отверг идею как попытку закрепить американскую монополию, а затем уничтожил ее испытанием в Семипалатинске в 1949-м. Только Карибский кризис 1962 года сделал контроль над стратегическими вооружениями политическим приоритетом. Но осознание опасности не остановило гонку, и обе стороны продолжили наполнять арсеналы. США к концу 1960-х имели более 27 тыс. ядерных боезарядов всех типов. СССР быстро догонял, особенно по межконтинентальным баллистическим ракетам: к концу десятилетия советский арсенал приближался к американскому. Параллельно появлялись новые системы — подводные лодки с баллистическими ракетами, первые разделяющиеся головные части индивидуального наведения, совершенствовались стратегические бомбардировщики.

Фотогалерея Атомный ужас Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести Фото: US History Archives После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли Фото: United States Navy Archives Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму Фото: US Mil Archives Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки Фото: US Mil Archives Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг Фото: United States Navy Archives Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса Фото: Reuters Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч Фото: US Mil Archives Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел Фото: US Mil Archives После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки» Фото: AP Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать Фото: United States Navy Archives Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя Фото: AP В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва Фото: AP Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью Фото: AP Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС После бомбардировки Хиросимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки Фото: AP 6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия Фото: Francois Lenoir / Reuters 6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами Фото: Kyodo News / AP Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году Фото: Reuters Посетители Мемориального парка мира перед началом траурной церемонии в честь 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы, 2025 год Фото: Louise Delmotte / AP Следующая фотография 1 / 20 В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести Фото: US History Archives После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли Фото: United States Navy Archives Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму Фото: US Mil Archives Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки Фото: US Mil Archives Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг Фото: United States Navy Archives Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса Фото: Reuters Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч Фото: US Mil Archives Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел Фото: US Mil Archives После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки» Фото: AP Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать Фото: United States Navy Archives Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя Фото: AP В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва Фото: AP Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью Фото: AP Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС После бомбардировки Хиросимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки Фото: AP 6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия Фото: Francois Lenoir / Reuters 6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами Фото: Kyodo News / AP Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году Фото: Reuters Посетители Мемориального парка мира перед началом траурной церемонии в честь 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы, 2025 год Фото: Louise Delmotte / AP Смотреть

Когда стало ясно, что бесконтрольное наращивание вооружений само по себе превращается в источник стратегической нестабильности, 26 мая 1972 года были подписаны Договоры по противоракетной обороне (ПРО) и ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) — пакет, в рамках которого одностороннее наращивание любого из компонентов обесценивало ограничение другого.

Эта рамка выдерживала удары: Договор ОСВ-2, подписанный в 1979 году, не был ратифицирован Сенатом США в знак протеста из-за ввода советских войск в Афганистан, но лимиты соблюдались де-факто. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) президента США Рональда Рейгана — программа противоракетной обороны с элементами космического базирования — тоже не привела к разрыву: в 1987 году стороны подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), впервые полностью уничтожив целый класс вооружений.

Поворотным моментом стал 2002 год, когда США вышли из Договора по ПРО, объяснив это необходимостью защиты от новых угроз. Уже на следующий день Россия объявила, что больше не считает себя связанной Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанным в 1993 году (СНВ-II). Возникшую брешь удалось частично закрыть сначала Договором о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП, 2002), затем СНВ-III (New Start, 2010). Однако прежняя логика начала разрушаться. В 2019-м прекратил существование Договор о РСМД. В феврале 2023-го Россия приостановила участие в СНВ-III, заявив, что США используют его в ущерб российской безопасности на фоне конфликта на Украине. Позже были денонсированы Договор об обычных вооруженных силах в Европе (1990) и отозвана ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996). При этом ограничения СНВ-III перестали работать еще до его формального истечения: инспекции и обмен информацией были прекращены, но Москва, надеясь на аналогичные шаги Вашингтона, заявила о добровольном взаимном самоограничении по ключевым лимитам договора вплоть до февраля 2026 года.

Параллельно появлялись системы, которые никто не ограничивал. В 2018 году Россия анонсировала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерной силовой установкой «Буревестник», подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковой блок «Авангард». К ним добавилось тактическое ядерное оружие, включая американские бомбы B61–12 в Европе.

Освободившееся в результате прекращения договоров нормативное пространство было сразу же использовано. США приступили к размещению мобильного ракетного комплекса средней дальности Typhon, по своим характеристикам относящегося к классу, который до 2019 года был запрещен Договором о РСМД. Россия ответила принятием на вооружение комплекса «Орешник». Ликвидированный в 1987 году класс вооружений фактически восстановлен обеими сторонами.

К 5 февраля 2026-го у двух крупнейших ядерных держав не осталось ни одного действующего документа, ограничивающего стратегические арсеналы. И российские, и западные эксперты солидарны: новая стратегическая архитектура уже не может строиться только вокруг России и США. Придется учесть Китай, а при более реалистичном подходе — всех официальных и неофициальных членов расширившегося ядерного клуба.

Дмитрий Сотак