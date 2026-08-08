Правила Судного дня
Стратегическая стабильность: формирование, распад, перспективы
5 февраля 2026 года истек последний договор, ограничивавший стратегические ядерные арсеналы России и США (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, или СНВ-III). В течение четверти века до этого распались Договор по противоракетной обороне (2002), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (2019), Договор об обычных вооруженных силах в Европе (2023) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (2023). Но если прежде разрушение элементов сопровождалось попытками выстроить новый баланс, то теперь, впервые с 1972 года, система договорных ограничений исчезла практически целиком, не оставив даже проекта новой архитектуры.
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году открыла ядерный век. Год спустя американцы предложили передать контроль над всеми ядерными материалами международной организации под эгидой ООН — до того, как другие страны обзаведутся собственным ядерным оружием. СССР отверг идею как попытку закрепить американскую монополию, а затем уничтожил ее испытанием в Семипалатинске в 1949-м. Только Карибский кризис 1962 года сделал контроль над стратегическими вооружениями политическим приоритетом. Но осознание опасности не остановило гонку, и обе стороны продолжили наполнять арсеналы. США к концу 1960-х имели более 27 тыс. ядерных боезарядов всех типов. СССР быстро догонял, особенно по межконтинентальным баллистическим ракетам: к концу десятилетия советский арсенал приближался к американскому. Параллельно появлялись новые системы — подводные лодки с баллистическими ракетами, первые разделяющиеся головные части индивидуального наведения, совершенствовались стратегические бомбардировщики.
Фотогалерея
Атомный ужас
Когда стало ясно, что бесконтрольное наращивание вооружений само по себе превращается в источник стратегической нестабильности, 26 мая 1972 года были подписаны Договоры по противоракетной обороне (ПРО) и ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) — пакет, в рамках которого одностороннее наращивание любого из компонентов обесценивало ограничение другого.
Эта рамка выдерживала удары: Договор ОСВ-2, подписанный в 1979 году, не был ратифицирован Сенатом США в знак протеста из-за ввода советских войск в Афганистан, но лимиты соблюдались де-факто. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) президента США Рональда Рейгана — программа противоракетной обороны с элементами космического базирования — тоже не привела к разрыву: в 1987 году стороны подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), впервые полностью уничтожив целый класс вооружений.
Поворотным моментом стал 2002 год, когда США вышли из Договора по ПРО, объяснив это необходимостью защиты от новых угроз. Уже на следующий день Россия объявила, что больше не считает себя связанной Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанным в 1993 году (СНВ-II). Возникшую брешь удалось частично закрыть сначала Договором о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП, 2002), затем СНВ-III (New Start, 2010). Однако прежняя логика начала разрушаться. В 2019-м прекратил существование Договор о РСМД. В феврале 2023-го Россия приостановила участие в СНВ-III, заявив, что США используют его в ущерб российской безопасности на фоне конфликта на Украине. Позже были денонсированы Договор об обычных вооруженных силах в Европе (1990) и отозвана ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996). При этом ограничения СНВ-III перестали работать еще до его формального истечения: инспекции и обмен информацией были прекращены, но Москва, надеясь на аналогичные шаги Вашингтона, заявила о добровольном взаимном самоограничении по ключевым лимитам договора вплоть до февраля 2026 года.
Параллельно появлялись системы, которые никто не ограничивал. В 2018 году Россия анонсировала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерной силовой установкой «Буревестник», подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковой блок «Авангард». К ним добавилось тактическое ядерное оружие, включая американские бомбы B61–12 в Европе.
Освободившееся в результате прекращения договоров нормативное пространство было сразу же использовано. США приступили к размещению мобильного ракетного комплекса средней дальности Typhon, по своим характеристикам относящегося к классу, который до 2019 года был запрещен Договором о РСМД. Россия ответила принятием на вооружение комплекса «Орешник». Ликвидированный в 1987 году класс вооружений фактически восстановлен обеими сторонами.
К 5 февраля 2026-го у двух крупнейших ядерных держав не осталось ни одного действующего документа, ограничивающего стратегические арсеналы. И российские, и западные эксперты солидарны: новая стратегическая архитектура уже не может строиться только вокруг России и США. Придется учесть Китай, а при более реалистичном подходе — всех официальных и неофициальных членов расширившегося ядерного клуба.